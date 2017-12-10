У ДНЗ №1 відбувся конкурс – родинна газета «Я живу в Україні, і з неї я родом». Відгукнулася більшість батьків, що знайшли вільний час і разом зі своєю донькою чи синочком поринули у світ творчості та фантазії, вразили майстерністю своїх робіт. Хто на великому аркуші, у кого вийшло розгорнуте панно з фотографіями, малюнками, аплікаціями, віршами про наш край, Україну. Родинні газети самі розповідали, що зображено, з ким малювали, навіть читали напам’ять віршики. Діти пишалися своєю родиною, батьками. Адже тільки спільними діями, спільними справами ми зможемо виховати вірних патріотів нашої країни.
Ольга РОМАНЕНКО, методист ДНЗ №1
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