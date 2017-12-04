Шановні жителі Сновщини!

У 2017 р. в Чернігівській області реалізується проект придбання вкрай потрібного радіотерапевтичного комплексу, встановлення якого надасть можливість значно покращити якість надання медичної допомоги і збільшити тривалість життя онкологічних хворих. На сьогоднішній день реалізація даного проекту, загальна вартість якого становить 110 млн грн, опинилася під загрозою. Завдяки підтримці влади і громадськості вдалося зібрати 82 млн грн. Звертаємося до вас з проханням взяти участь у зборі коштів для успішного завершення забезпечення онкохворих обладнанням, яке дарує надію на життя. Дякуємо за співпрацю!
З повагою – головний лікар В.О.ЗУБ
Реквізити для перерахунку коштів: р/р 31557301121263 у ГУДКСУ в Чернігівській області, МФО 853592, Код за ЄДРПОУ 02006065. Призначення надходжень: на придбання лінійного прискорювача з комплексом обладнання для оснащення радіотерапевтичного відділення КЛПЗ «ЧООД».
Дізнатися більше: 14029, м.Чернігів, просп.Миру,211.
Тел./факс (04622) 5-30-07.
Приват24. Зробіть благодійний внесок зі смартфона: 1. Зайдіть в мобільний додаток Приват24; 2. Натисність «Сканувати»; 3. Відсканувати код та здійснити оплату.
Зробити благодійний внесок на сайті Приват24: 1. Зайти в «Мої платежі». 2. Створити платіж. 3. Ввести код ЄДРПОУ 02006065.
З повагою – головний лікар В.О.ЗУБ
Реквізити для перерахунку коштів: р/р 31557301121263 у ГУДКСУ в Чернігівській області, МФО 853592, Код за ЄДРПОУ 02006065. Призначення надходжень: на придбання лінійного прискорювача з комплексом обладнання для оснащення радіотерапевтичного відділення КЛПЗ «ЧООД».
Дізнатися більше: 14029, м.Чернігів, просп.Миру,211.
Тел./факс (04622) 5-30-07.
Приват24. Зробіть благодійний внесок зі смартфона: 1. Зайдіть в мобільний додаток Приват24; 2. Натисність «Сканувати»; 3. Відсканувати код та здійснити оплату.
Зробити благодійний внесок на сайті Приват24: 1. Зайти в «Мої платежі». 2. Створити платіж. 3. Ввести код ЄДРПОУ 02006065.
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