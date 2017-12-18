Вільна боротьба

У м.Біла Церква 9 грудня відбувся Відкритий чемпіонат міста з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2004-2006 рр.н. та молодших.
На змагання прибули більше 150 учасників з п’яти областей. Участь у змаганнях взяли вісім вихованців Сновської ДЮСШ «Колос» тренера-викладача А.З. Косевича. Чемпіонами змагань у своїх вагових категоріях стали Анастасія Голова (38 кг), Роман Коржавін (48 кг), Андрій Єфіменко (68 кг), Данило Ревенко (75 кг). До речі, у фіналі він отримав перемогу над суперником, важчим на 26 кг. Анастасія Бригинець у ваговій категорії 46 кг виборола друге місце. Денис Невмовенко (вагова категорія 26 кг), Назар Трус (29 кг) та Дмитро Мороз (35 кг) посіли треті місця. Учасники змагань та тренерський склад ДЮСШ «Колос» радо сприйняли матеріальну допомогу депутата обласної ради Г.Н. Божка.
Г.САЛАТА, директор ДЮСШ
Анонс
17 грудня о 10-ій год. в спортивному залі Сновської ДЮСШ відбудуться змагання з волейболу. Кубок району серед чоловіків, команд підприємств, установ, організацій, сільських громад та аматорів.
На змагання прибули більше 150 учасників з п’яти областей. Участь у змаганнях взяли вісім вихованців Сновської ДЮСШ «Колос» тренера-викладача А.З. Косевича. Чемпіонами змагань у своїх вагових категоріях стали Анастасія Голова (38 кг), Роман Коржавін (48 кг), Андрій Єфіменко (68 кг), Данило Ревенко (75 кг). До речі, у фіналі він отримав перемогу над суперником, важчим на 26 кг. Анастасія Бригинець у ваговій категорії 46 кг виборола друге місце. Денис Невмовенко (вагова категорія 26 кг), Назар Трус (29 кг) та Дмитро Мороз (35 кг) посіли треті місця. Учасники змагань та тренерський склад ДЮСШ «Колос» радо сприйняли матеріальну допомогу депутата обласної ради Г.Н. Божка.
Г.САЛАТА, директор ДЮСШ
Анонс
17 грудня о 10-ій год. в спортивному залі Сновської ДЮСШ відбудуться змагання з волейболу. Кубок району серед чоловіків, команд підприємств, установ, організацій, сільських громад та аматорів.
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