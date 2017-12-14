До уваги громадян!

Сновський районний військовий комісаріат проводить набір громадян України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом до навчальних військових частин Сухопутних військ та Військово-морських Сил, Високомобільних десантних військ, Сил Спеціальних операцій та інших військових частин на посади рядового, сержантського та старшинського складу.
На даний час також є можливість направляти кандидатів для проходження військової служби за контрактом на військових об’єктах (складах, арсеналах і тощо) в межах Чернігівської області. Військовослужбовець за контрактом отримує від 7 тис. грн. і більше (стрілець – 7003 грн., старший стрілець – 7499 грн., командир відділення – 8034 грн.)
За працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігається місце роботи, посада і компенсується середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.(Ст. 119 «Кодексу законів про працю України»).
Пенсіонерам із числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію, виплата пенсій на час такої служби не припиняється.
Ігор БАТЮК, військовий комісар
Сновського районного військового комісаріату, підполковник
На даний час також є можливість направляти кандидатів для проходження військової служби за контрактом на військових об’єктах (складах, арсеналах і тощо) в межах Чернігівської області. Військовослужбовець за контрактом отримує від 7 тис. грн. і більше (стрілець – 7003 грн., старший стрілець – 7499 грн., командир відділення – 8034 грн.)
За працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігається місце роботи, посада і компенсується середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.(Ст. 119 «Кодексу законів про працю України»).
Пенсіонерам із числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію, виплата пенсій на час такої служби не припиняється.
Ігор БАТЮК, військовий комісар
Сновського районного військового комісаріату, підполковник
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