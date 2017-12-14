На часі – реорганізація й оптимізація

Напередодні Дня працівників суду випала нагода поспілкуватись з головним суддею Щорського районного суду Зоєю Шаповал, яка займає дану посаду останні роки. Посаду складну, пов`язану з постійним людським болем і надіями.
- Зоє Олексіївно, зараз у країні період реформ. Відомо, що реформація торкнулася і судової гілки, але чи суттєві ці зміни?
- Дійсно, судова реформа стартувала, відбулося реформування найвищого судового органу. На базі Верховного Суду України створено новий Верховний Суд, що діятиме у складі Великої палати та чотирьох касаційних судів – адміністративного, господарського, кримінального та цивільного. Він складатиметься із 200 суддів. Також буде створено електронний суд. На сьогоднішній день працівники судової системи активно обговорюють створення місцевих окружних судів на базі загальних місцевих, тобто так звану оптимізацію судів.
- Що являє собою ця оптимізація?
- На базі загальних місцевих судів повинні бути створені окружні. У нашому районі окружним стане Корюківський. До нього входитимуть Щорський, Семенівський та Новгород-Сіверський районні суди. Відомо, що в Чернігівській області буде створено 8 таких окружних судів. До того ж планується ввести спеціалізацію кожного судді, тобто одні розглядатимуть тільки кримінальні справи, інші – цивільні, адміністративні. Кількість суддів має становити не менше 11 посад.
- Якщо окружний суд буде в Корюківці, то як добиратися до нього жителям Сновська чи прилеглих до нього сіл?
- Для подачі заяви громадянам не потрібно їхати до окружного суду, оскільки судді залишаться працювати на місцях. Їздити якраз таки доведеться суддям. У випадку колегіального розгляду справи судді будуть за відрядженням з’їжджатись з районів для розглядання справи.
- Скільки суддів наразі працює у Щорському суду?
- Штатна чисельність – 3 судді, але фактично працюючих двоє. Ми чекаємо на поповнення кадрів з тих, хто пройшов відбір.
- На початку розмови Ви згадали про електронний суд. Невже такі новації будуть і у нашій місцевості?
- Так, доступ до цієї судової інформаційно-телекомунікаційної системи буде мати кожна людина, яка бере участь у справі, звичайно ж, за бажанням. Тобто надаватиметься доступ до вказаної системи за допомогою мережі Інтернет з використанням пароля і логіна. Таким чином буде можливість отримувати усі матеріали та документи онлайн. Кожна людина, не виходячи з дому, зможе ознайомитися з усіма матеріалами справи. Не потрібно більше йти до суду, щоб у кімнаті з поганим освітленням фотографувати матеріали справи, потім все це роздруковувати та подавати судді на підпис. Такий електронний суд значно полегшить громадянам доступ до правосуддя.
- Чи збільшилася кількість справ у 2017 році?
- Якщо порівняти з минулим роком, то так. У 2016 ми мали 66 справ, а у 2017 - вже 89. На жаль, рівень злочинності росте, хоч відповідні інстанції постійно борються з цим.
- Яка з останніх справ Вам найбільше запам’яталася?
- Справа подружжя з Тур’ї, які 35 років прожили у цивільному шлюбі. Разом виховували доньку, дали їй хорошу освіту, купили житло у місті. Подружжя мало велике господарство, економило на всьому, навіть город скопували вручну, щоб їхня донечка ні в чому собі не відмовляла. А в підсумку - вона приїхала з міста, продала все господарство, забрала матір, а старенького немічного батька просто вигнала на вулицю(бо ж він не був навіть прописаний у помешканні). Чоловік змушений був жити на вулиці. Він звернувся до нас з проханням повернути йому житло, бо ж наживав його разом з цивільною дружиною. Суд, розглянувши справу, прийняв сторону чоловіка. Ця справа дуже вразила мене саме з точки зору людяності. Як можна викинути на вулицю людину, котра виростила тебе? Збагнути такий вчинок дуже важко…
- Дякую за розмову.
Розмовляла
Тетяна ЛИТВИН
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