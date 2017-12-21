Ці люди наше життя роблять добрішим

Прикладом казки у житті є педагогічні колективи Щорської ЗОШ №1 (директор В.Г. Желій) та Петрівського НВК (директор В.П. Шмаровоз), батьки учнів цих колективів та вихованці недільної школи зі своїм наставником о.Павлом.
Кожного року стареньким людям, котрі мешкають у Новоборовицькому стаціонарному відділенні для самотніх, вони передають смачні подарунки (варення, компоти, салати та іншу консервацію), а також чудові малюнки, привітання, сувеніри, зроблені від щирого серця і зігріті душевним теплом.
Жодне свято не проходить без участі учнів і учителів Новоборовицького НВК (директор Л.Г. Логвиненко) та колективу учасників художньої самодіяльності Новоборовицького Будинку культури (Н.М. Трач), а новорічні свята не проводяться без участі діток недільної школи. Своїми концертними номерами, віршами, виставами вони зігрівають душі одиноких людей, які залишились з різних причин без родичів, без дому, надають їм наснаги, радості. Нехай Господь допомагає тим, хто в серцях зберігає добро і любов.
Наталія КАМИШНА, завідуюча Новоборовицьким
стаціонарним відділенням.
Кожного року стареньким людям, котрі мешкають у Новоборовицькому стаціонарному відділенні для самотніх, вони передають смачні подарунки (варення, компоти, салати та іншу консервацію), а також чудові малюнки, привітання, сувеніри, зроблені від щирого серця і зігріті душевним теплом.
Жодне свято не проходить без участі учнів і учителів Новоборовицького НВК (директор Л.Г. Логвиненко) та колективу учасників художньої самодіяльності Новоборовицького Будинку культури (Н.М. Трач), а новорічні свята не проводяться без участі діток недільної школи. Своїми концертними номерами, віршами, виставами вони зігрівають душі одиноких людей, які залишились з різних причин без родичів, без дому, надають їм наснаги, радості. Нехай Господь допомагає тим, хто в серцях зберігає добро і любов.
Наталія КАМИШНА, завідуюча Новоборовицьким
стаціонарним відділенням.
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