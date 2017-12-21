Про пільгове перевезення

На запитання до влади, яке було опубліковано в районній газеті «Промінь» 2 грудня 2017 року «Чужі не беруть, а свої - так», Сновська міська рада повідомляє: пасажирські перевезення автомобільним транспортом в районі надають приватні підприємці на умовах «перевезення пасажирів автобусами для власних потреб» (ст. 39 ЗУ «Про автомобільний транспорт») та сплачують податки згідно з чинним законодавством. Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на 2017 рік регулярні рейси в межах району не затверджувались. Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» не передбачені видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян, в тому числі чорнобильців, а в місцевих бюджетах кошти на вказані потреби відсутні.
Н.В.САМОЙЛОВА, секретар міської ради
Н.В.САМОЙЛОВА, секретар міської ради
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