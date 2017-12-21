Зі сторіччям!

15 грудня в родинному колі та оточенні найближчих людей зустрічав свій 100-річний ювілей Павло Павлович Бадя.
В оселю до ювіляра завітали перший заступник голови міськради Іван Орда, заступник голови РДА Володимир Карпенко, заступник директора ВПУЛГ Людмила Медведкіна, голова ради ветеранів Людмила Кравець, директор страхової компанії «Гарантія» Тетяна Діщенко, отець Павло Фазан та тріо зі «Спадщини». Вони висловили вдячність Павлу Павловичу за невтомну працю, високу активність у роботі та побажали всіх життєвих благ, здоров’я та довгих років життя. А тріо вокалістів подарувало гарний настрій, заспівавши улюблених пісень ювіляра.
Чоловік зовсім не виглядає на свій поважний вік, єдине – він майже повністю втратив зір. Життя Павла Павловича було сповнене і неймовірного щастя – шлюбу зі своєю коханою Ольгою та народженням доньки та синів, праці на улюбленій роботі (25 років протрудився у депо) і важких життєвих перипетій – пережиті страшні події війни. Наразі чоловік проживає разом зі своєю донькою Галиною, якій також майже 80.
У нього золоті руки, будь-яка справа дається надзвичайно легко та просто. А на питання: «У чому ж все-таки заключається ваш секрет довголіття?» чоловік з усмішкою промовив:
- Секрету немає. Мій прадід прожив 120 років, дід – 100 років. Дві сестри - довгожителі, а от скільки мені віку відміряно, лише один Бог знає.
Тож, шановний Павле Павловичу, будьте на цій землі ще багато років!
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
В оселю до ювіляра завітали перший заступник голови міськради Іван Орда, заступник голови РДА Володимир Карпенко, заступник директора ВПУЛГ Людмила Медведкіна, голова ради ветеранів Людмила Кравець, директор страхової компанії «Гарантія» Тетяна Діщенко, отець Павло Фазан та тріо зі «Спадщини». Вони висловили вдячність Павлу Павловичу за невтомну працю, високу активність у роботі та побажали всіх життєвих благ, здоров’я та довгих років життя. А тріо вокалістів подарувало гарний настрій, заспівавши улюблених пісень ювіляра.
Чоловік зовсім не виглядає на свій поважний вік, єдине – він майже повністю втратив зір. Життя Павла Павловича було сповнене і неймовірного щастя – шлюбу зі своєю коханою Ольгою та народженням доньки та синів, праці на улюбленій роботі (25 років протрудився у депо) і важких життєвих перипетій – пережиті страшні події війни. Наразі чоловік проживає разом зі своєю донькою Галиною, якій також майже 80.
У нього золоті руки, будь-яка справа дається надзвичайно легко та просто. А на питання: «У чому ж все-таки заключається ваш секрет довголіття?» чоловік з усмішкою промовив:
- Секрету немає. Мій прадід прожив 120 років, дід – 100 років. Дві сестри - довгожителі, а от скільки мені віку відміряно, лише один Бог знає.
Тож, шановний Павле Павловичу, будьте на цій землі ще багато років!
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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