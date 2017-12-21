Вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Аварія, що сталася в квітні 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, стала однією з найбільших катастроф в історії людства. Щорічно (з 2006 року) 14 грудня відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня в залі засідань районної ради відбулося засідання круглого столу, приурочене ліквідації цього страшного лиха, яке забрало не одне життя та позбавило жителів міста власних домівок. Слова вдячності та подяки ліквідаторам прийшли висловити голова міськради Олександр Медведьов, голова РДА Валерій Радібеда, представники пенсійного фонду та соціального захисту, а також лікар Анатолій Королецький. Хвилиною мовчання вшанували всіх тих, хто віддав своє життя за порятунок інших. Михайлу Анищенку – ліквідатору І категорії, було вручено почесну грамоту міськради, а Володимиру Сухобоку, ліквідатору І категорії – подяку від голови РДА.
Після засідання відбулося покладання квітів до пам’ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Зібралося чимало людей, яким не байдужа наша історія.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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