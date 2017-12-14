Приємно констатувати: на Сновщині активно розвивається волонтерський рух. Це доброчинна діяльність, що здійснюється фізичними особами на засадах неприбутковості, без заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот та суспільства в цілому. А якщо доступніше – такий собі спосіб підтримки, піклування, надання допомоги членам громади.
Частину місцевих волонтерів ви бачите на цих (груповому й індивідуальних) знімках. Під егідою ідей допомоги українським солдатам, інвалідам, хворим, малозабезпеченим сім’ям вони провели не одну акцію, не один гуманітарний рейд. Ідейним натхненником їхніх кроків стала небайдужа до чужої біди голова райорганізації ветеранів Людмила Кравець. До речі, нещодавно вона взяла участь у великих столичних зборах, що проходили у Верховній Раді за участю відомих державних діячів і політиків (на знімку). А правою рукою Людмили Романівни, безвідмовним автоперевізником великого гурту людей є Сергій Бурдюг (на знімку). Сергій Миколайович (вчорашній правоохоронець) не перестає демонструвати свою високу громадянську позицію, глибину красивої душі, наміри будувати чесне і сильне суспільство. Він впевнений, що просто не має права не робити цього. І він зі своїми однодумцями робить все, що може.
Не заради піару, а заради завтрашньої, а, можливо, уже й сьогоднішньої України ділиться своєю пенсією Анна Шандар. Переконана: бачити чиїсь усміхнені очі від наданих нею даруночків – то велика радість і щастя.
Любить повторювати знаменитий вислів великої національної поетеси Ліни Костенко: «...Так багато на світі горя! Люди, будьте взаємно красивими!», щоразу відгукуючись на запрошення Л.Р.Кравець поїхати чи піти до когось із нужденних. Незабаром, 17 грудня, Анна Іванівна (на знімку) відзначатиме свій день народження. Доньки й онуки не приїдуть, бо дуже далеко, зате в її чепурному будиночку зберуться друзі, схожі своєю незламністю і благородством сердець. Таких, як вони, неможливо зламати, вони ж незламні, сильні, натхненні! Дякуємо! Й цінуємо! Й бажаємо енергії для нових світлих діянь.
Олена
КОМПАНЕЦЬ
Частину місцевих волонтерів ви бачите на цих (груповому й індивідуальних) знімках. Під егідою ідей допомоги українським солдатам, інвалідам, хворим, малозабезпеченим сім’ям вони провели не одну акцію, не один гуманітарний рейд. Ідейним натхненником їхніх кроків стала небайдужа до чужої біди голова райорганізації ветеранів Людмила Кравець. До речі, нещодавно вона взяла участь у великих столичних зборах, що проходили у Верховній Раді за участю відомих державних діячів і політиків (на знімку). А правою рукою Людмили Романівни, безвідмовним автоперевізником великого гурту людей є Сергій Бурдюг (на знімку). Сергій Миколайович (вчорашній правоохоронець) не перестає демонструвати свою високу громадянську позицію, глибину красивої душі, наміри будувати чесне і сильне суспільство. Він впевнений, що просто не має права не робити цього. І він зі своїми однодумцями робить все, що може.
Не заради піару, а заради завтрашньої, а, можливо, уже й сьогоднішньої України ділиться своєю пенсією Анна Шандар. Переконана: бачити чиїсь усміхнені очі від наданих нею даруночків – то велика радість і щастя.
Любить повторювати знаменитий вислів великої національної поетеси Ліни Костенко: «...Так багато на світі горя! Люди, будьте взаємно красивими!», щоразу відгукуючись на запрошення Л.Р.Кравець поїхати чи піти до когось із нужденних. Незабаром, 17 грудня, Анна Іванівна (на знімку) відзначатиме свій день народження. Доньки й онуки не приїдуть, бо дуже далеко, зате в її чепурному будиночку зберуться друзі, схожі своєю незламністю і благородством сердець. Таких, як вони, неможливо зламати, вони ж незламні, сильні, натхненні! Дякуємо! Й цінуємо! Й бажаємо енергії для нових світлих діянь.
Олена
КОМПАНЕЦЬ
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