Олександр Медведьов: «Сновщина відзначає першу річницю в об’єднаній територіальній громаді»

18 грудня минулого року до складу міської ради було обрано 26 депутатів, які представляють інтереси громади від округів, закріплених за ними. Вибори старост ми не проводили, обов’язки старост виконують колишні сільські голови.
В підпорядкування громади перейшли всі заклади освіти (створено управління освіти, сім’ї, молоді та спорту), охорони здоров’я (ЦРЛ та центр ПМСД), культури (Будинки культури, клуби, бібліотеки, музична школа та історичний музей). До кінця року буде вирішене питання з підпорядкування територіального центру з обслуговування людей похилого віку. Всі ці галузі потребують значних бюджетних витрат, і якщо освіта і медицина (хоч і не в повному обсязі) в частині заробітної плати фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету, то заробітна плата решти працюючих, утримання закладів повністю лягло на плечі ОТГ.
Але витрата коштів на заробітну плату – це шлях в нікуди. Тому на сесії міської ради була прийнята Програма соціально-економічного розвитку громади, до якої увійшли проекти реконструкції та будівництва. 23 об’єкти отримали фінансування як з державного бюджету, так і місцевого. На сьогодні можна сказати, що роботи виконані в повному обсязі по 15 об’єктах. На решті - роботи ще проводяться у зв’язку з тим, що кошти з державного бюджету почали надходити лише з вересня.
Окремо зупинюсь на дитячих майданчиках, яких закуплено майже на 434,2 тис. грн (9 шт.). Значні кошти (їх кількість буде обрахована і доведена до жителів громади по закінченню року), були направлені на благоустрій міста та сіл громади. Сюди входять приведення в порядок територій населених пунктів, поточні ремонти адміністративних будівель, будинків культури, доріг, прибирання доріг від снігу, видалення аварійних дерев, гідродинамічна очистка каналізаційних мереж, освітлення населених пунктів та багато іншого.
Не можна не згадати про обіцяну субвенцію на розвиток інфраструктури, яка склала 15 млн 600 тис. грн. Розподіл цих коштів був проведений виконавчим комітетом, він охопив практично всі сільські населені пункти, які мали проекти реконструкції та будівництва об’єктів. Кількість їх склала 16 проектів, один із яких передбачає придбання техніки (автопідіймача, екскаватора та трактора із спеціальним обладнанням) для комунального господарства. Більш детальна інформація про проведену роботу та використані кошти буде оприлюднено в щорічному звіті голови в січні 2018 року.
- За рік дійсно проведено багато роботи. А де мешканці громади можуть дізнаватися про діяльність міської ради?
- Звичайно ж, через районну газету, яку читають в усіх куточках Сновщини. А ще - через мережу Інтернет. У нас працює офіційний сайт міськради http://snovmr.gov.ua, де можна ознайомитися не лише з новинами, а й з офіційними документами. Нещодавно створена сторінка Сновської міської ради у Фейсбуці. На ній кожен бажаючий може залишати свої коментарі та пропозиції.
- Олександре Олександровичу, чи будуть проводитися сходи сіл як раніше?
- Так. Таку практику спілкування з мешканцями Сновщини ми продовжимо обов’язково. Попередньо плануємо сходи в селах провести в лютому-березні наступного року. Графік оприлюднимо додатково. Ці зустрічі необхідні, щоб почути думки народу, їхні зауваження і побажання щодо роботи, життя і розвитку громади.
- Чи знаходите взаємопорозуміння з депутатським корпусом?
- Звісно. Депутати дуже активно і результативно відпрацювали перший рік у об’єднаній громаді, представляючи інтереси своїх округів. Я дякую їм за це. Незважаючи на представництво від різних партій (а їх у міській раді 6), депутатам вдалося об’єднатися, забути про політичні амбіції та плідно працювати на благо рідної Сновщини.
- Яким Ви бачите майбутнє нашої громади?
- Процес становлення нової громади нелегкий. Важливо не втратити довіру людей, не зрадити їх очікування щодо покращення ситуації та динамічного руху вперед. За рік багато вже зроблено, що покращило соціально-побутові умови жителів та інфраструктуру ОТГ. Але й є ще багато планів і задумів. Не все вдається зробити одразу. Та поступово ми будемо втілювати в життя нові проекти, поліпшувати життя на території всієї громади, не залишаться поза увагою і найвіддаленіші села.
- Напередодні свята, що б ви хотіли побажати колективу міської ради?
- Сьогодні міська рада – це дієвий управлінській орган, до якого увійшли кращі спеціалісти. Саме завдяки їх професіоналізму та кропіткій праці вдалося в короткий термін налагодити роботу в усіх структурах ОТГ. З нагоди свята хочу привітати всіх, хто працює в місцевому самоврядуванні Сновщини. Хай ніколи вас не покидають віра, надія та любов. Нехай ваші професійність та досвід, а також творче ставлення до виконання своїх обов’язків сприяють розбудові та розвитку нашої громади та держави в цілому.
- Дякую за розмову.
і Лариса МАРТИНЕНКО
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