Добропорядне партнерство – запорука успішного бізнесу

Підприємство ТОВ «МК-Добробут» добре відоме на теренах Сновщини, як виробник яєць та м`яса, а також тут реалізується якісний молодняк бройлерів. Завдяки вмілому керівництву директора П.І. Капиці та його заступника В.В. Пилипенко «МК-Добробут» впевнено тримається на плаву, працівники його вчасно отримують зарплату. Територія підприємства охайна і впорядкована.
Та не все було так просто, коли 11 років тому Петро Іванович та Валентина Василівна приїхали на Сновщину і вирішили розпочати тут свій бізнес. Крок за кроком вони йшли до своєї мети, не опускали руки, коли наставали тяжкі часи, і розраховували тільки самі на себе.
– Коли у 1999 році, - каже Валентина Василівна, - вчителювання я змінила на сільське господарство, більшість моїх знайомих не розуміли і не підтримували мого вчинку. Але я жодного разу не пожалкувала про це. Вчилася всьому на власному досвіді й досвіді інших, їздила на різні сільгоспзібрання і конференції.
Нині на підприємстві у Сновську 20 тисяч курей, продуктивність їх досить висока. Півтора місяця тому почали реалізовувати яйця – в основному оптовикам з Києва, Чернігова, інших міст. Також продають їх і для сновчан у кіоску на центральному ринку. Яйця «МК-Добробут» - органічно чистий продукт. Але щоб курка почала нестися, передує тривалий термін її вирощування.
– Для отримання гарного результату, в нашому випадку - високу несучість, необхідно, щоб кури були не тільки нагодовані, утримувалися в теплі і їм було достатньо світла, а треба ще й породистий молодняк. З домашніх яєць високопродуктивних несучок не виростиш, - розповідає заступник директора. - Ми уже кілька років поспіль закуповуємо курчат у свого надійного партнера ТОВ «Інкуба». Вони спеціальним транспортом доставляють нам молодняк у Сновськ. Потім не менше трьох місяців ми його самі дорощуємо. Для цього уважно стежимо за здоров’ям птиці, вакцинуємо, додаємо у харчування вітаміни, робимо аналіз крові тощо. Ще два тижні після цього проходить адаптація курки і лише тоді вона починає нести яйця.
Комбікорм для власних потреб на підприємстві виробляють самі, вирішили, що так надійніше. До його складу, окрім кукурудзи, входить ще близько півтора десятка різних компонентів. І відповідно – це стільки ж фірм-постачальників, з якими співпрацює підприємство. Основний показник якості комбікорму – вміст не менше 17% білка. А останнім часом практикують натуральну добавку з чилійським перцем. Кури смакують такий комбікорм із задоволенням і значно більше п’ють води.
Куряче яйце вважається одним з найбільш корисних і поживних продуктів, завдяки його харчовійцінності. Єдине протипоказання до вживання – алергія на яєчний продукт. А так яйця мають бути чи не щодня у раціоні людини для здорового збалансованого харчування. «Яйця нашого підприємства я п`ю сирими, - каже Валентина Василівна, - бо знаю, що вони корисні й безпечні. І взагалі результатом нашої роботи є девіз: своїх дітей годуємо – і вам рекомендуємо».
ТОВ «МК-Добробут» роками тісно співпрацює з місцевою фірмою Григорія Божка та іншими, що знаходяться далеко за межами області. Минулий рік та поточний взагалі були важкими для птахівництва в Україні. Доводилося продавати яйця за цінами, нижче собівартості (це при тому, що собівартість продукції невеликого підприємства набагато вища, ніж на великих), тож деякі навіть припинили свою роботу.
– Дякуючи нашим постачальникам, які довіряють нам і дозволяють відтермінувати платежі за корми та добавки, на період, коли ми не реалізуємо продукцію, нашому підприємству вдається переживати складні періоди і працювати далі, - розповідає заступник директора.
Свій бізнес керівництво ТОВ «МК-Добробут» будує на добропорядному партнерстві, тому й заслужило поважний авторитет. Їхню продукцію – як яйця, так і бройлерів, добре знають. Прикро, коли їхнім іменем прикриваються недобросовісні реалізатори, видаючи іншу продукцію за добробутівську, а такі випадки непоодинокі.
У розмові Валентина Василівна декілька разів повторила, що працювати і розвиватися в Україні можна, хоча і складно, було б бажання: «Не розумію людей, які їдуть за кордон на каторжну щоденну багатогодинну працю, коли можна заробляти ті ж гроші, живучи вдома, зі своєю родиною».
Працювати важко, якщо робиш це з повною віддачею і хочеш отримати прибуток. Робочий графік П.І.Капиці і В.В.Пилипенко - це цілодобова прив’язка до свого підприємства. Інакше – ніяк. Буває, вириваються на тиждень відпочити, і знову до роботи. Тільки так можна досягати високих результатів, а не весь час нарікати на долю і чекати, що хтось повинен потурбуватися за тебе.
Лариса МАРТИНЕНКО
Та не все було так просто, коли 11 років тому Петро Іванович та Валентина Василівна приїхали на Сновщину і вирішили розпочати тут свій бізнес. Крок за кроком вони йшли до своєї мети, не опускали руки, коли наставали тяжкі часи, і розраховували тільки самі на себе.
– Коли у 1999 році, - каже Валентина Василівна, - вчителювання я змінила на сільське господарство, більшість моїх знайомих не розуміли і не підтримували мого вчинку. Але я жодного разу не пожалкувала про це. Вчилася всьому на власному досвіді й досвіді інших, їздила на різні сільгоспзібрання і конференції.
Нині на підприємстві у Сновську 20 тисяч курей, продуктивність їх досить висока. Півтора місяця тому почали реалізовувати яйця – в основному оптовикам з Києва, Чернігова, інших міст. Також продають їх і для сновчан у кіоску на центральному ринку. Яйця «МК-Добробут» - органічно чистий продукт. Але щоб курка почала нестися, передує тривалий термін її вирощування.
– Для отримання гарного результату, в нашому випадку - високу несучість, необхідно, щоб кури були не тільки нагодовані, утримувалися в теплі і їм було достатньо світла, а треба ще й породистий молодняк. З домашніх яєць високопродуктивних несучок не виростиш, - розповідає заступник директора. - Ми уже кілька років поспіль закуповуємо курчат у свого надійного партнера ТОВ «Інкуба». Вони спеціальним транспортом доставляють нам молодняк у Сновськ. Потім не менше трьох місяців ми його самі дорощуємо. Для цього уважно стежимо за здоров’ям птиці, вакцинуємо, додаємо у харчування вітаміни, робимо аналіз крові тощо. Ще два тижні після цього проходить адаптація курки і лише тоді вона починає нести яйця.
Комбікорм для власних потреб на підприємстві виробляють самі, вирішили, що так надійніше. До його складу, окрім кукурудзи, входить ще близько півтора десятка різних компонентів. І відповідно – це стільки ж фірм-постачальників, з якими співпрацює підприємство. Основний показник якості комбікорму – вміст не менше 17% білка. А останнім часом практикують натуральну добавку з чилійським перцем. Кури смакують такий комбікорм із задоволенням і значно більше п’ють води.
Куряче яйце вважається одним з найбільш корисних і поживних продуктів, завдяки його харчовійцінності. Єдине протипоказання до вживання – алергія на яєчний продукт. А так яйця мають бути чи не щодня у раціоні людини для здорового збалансованого харчування. «Яйця нашого підприємства я п`ю сирими, - каже Валентина Василівна, - бо знаю, що вони корисні й безпечні. І взагалі результатом нашої роботи є девіз: своїх дітей годуємо – і вам рекомендуємо».
ТОВ «МК-Добробут» роками тісно співпрацює з місцевою фірмою Григорія Божка та іншими, що знаходяться далеко за межами області. Минулий рік та поточний взагалі були важкими для птахівництва в Україні. Доводилося продавати яйця за цінами, нижче собівартості (це при тому, що собівартість продукції невеликого підприємства набагато вища, ніж на великих), тож деякі навіть припинили свою роботу.
– Дякуючи нашим постачальникам, які довіряють нам і дозволяють відтермінувати платежі за корми та добавки, на період, коли ми не реалізуємо продукцію, нашому підприємству вдається переживати складні періоди і працювати далі, - розповідає заступник директора.
Свій бізнес керівництво ТОВ «МК-Добробут» будує на добропорядному партнерстві, тому й заслужило поважний авторитет. Їхню продукцію – як яйця, так і бройлерів, добре знають. Прикро, коли їхнім іменем прикриваються недобросовісні реалізатори, видаючи іншу продукцію за добробутівську, а такі випадки непоодинокі.
У розмові Валентина Василівна декілька разів повторила, що працювати і розвиватися в Україні можна, хоча і складно, було б бажання: «Не розумію людей, які їдуть за кордон на каторжну щоденну багатогодинну працю, коли можна заробляти ті ж гроші, живучи вдома, зі своєю родиною».
Працювати важко, якщо робиш це з повною віддачею і хочеш отримати прибуток. Робочий графік П.І.Капиці і В.В.Пилипенко - це цілодобова прив’язка до свого підприємства. Інакше – ніяк. Буває, вириваються на тиждень відпочити, і знову до роботи. Тільки так можна досягати високих результатів, а не весь час нарікати на долю і чекати, що хтось повинен потурбуватися за тебе.
Лариса МАРТИНЕНКО
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