Вчасний виклик «Швидкої» у багатьох випадках коштує життя

Ніхто не заперечуватиме, що бувають випадки, коли від того, як оперативно реагує на виклики бригада «Швидкої», напряму залежить наше здоров’я і життя. Вочевидь, у зазначеній ситуації не останню роль відіграє контактний телефон, за допомогою якого ми і звертаємося за допомогою.
За словами старшого фельдшера Сновського відділу медицини катастроф Людмили Полевої, місцевих медиків слід викликати по стаціонарному телефону 2-38-78.
Тим часом у Чернігові вже вводиться в дію централізована диспетчерська обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, яка буде приймати виклики за номером 103 від населення всієї області, орієнтовано – у перші місяці 2018 року. Про перехід на єдиний телефонний номер буде поінформовано найближчим часом.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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