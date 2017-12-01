До води, як і до хліба, завжди пошана велика

Так здавна казали в Україні, цінують ці дві святині і нині. І дарма, що цивілізація привчає нас до комфорту, а техніка полегшує життя, та любов до народних традицій залишається в кожному з нас, бо ми - українці. Одним з підтверджень тому став відновлений колодязь у Жоведі по вул.Мозгового. Його не просто відремонтували, а зберегли «журавля», яким легко діставати з глибини воду.
В селах тепер не часто зустрінеш криницю з такою конструкцією. Частіше за все відро на ланцюгу доводиться витягувати з колодязя, крутячи ручку.
В селах тепер не часто зустрінеш криницю з такою конструкцією. Частіше за все відро на ланцюгу доводиться витягувати з колодязя, крутячи ручку.
Цей колодязь, як казали сільчани, викопали, може, й сотню літ назад. Вода в ньому смачна, і не раз втамовувала спрагу перехожим, брали її колись з собою в поле колгоспники. І, звичайно ж, користувалися і користуються колодязем для власного господарства всі родини, які живуть на кутку.
У минулому році його почистили, вода гарна, питна. А от «журавель» донедавна перебував у аварійному стані, та й вигляд колодязь мав неестетичний. Кажуть жовідчани, що кілька років тому одна політична партія обіцяла допомогти з коштами на ремонт, але після виборів чомусь забула про обіцянку. Тож шість родин - Чернецьких, Лукаш, Мартиненко, Божок, Коваленко та Пухно, які беруть воду з нього, вирішили не чекати когось, а власними силами відремонтувати колодязь на вулиці. Виникла ідея спростити завдання і зробити звичайну «крутьолку» (як кажуть місцеві – Авт.).
– Але я наполіг на своєму: буде тільки «журавель», - розповідає місцевий інженер цього механізму Михайло Чернецький. Його підтримала і Людмила Лукаш та інші господині. Адже за допомогою «журавля» відро з водою само легко вискакує з колодязя.
Усі погодилися і приступили до роботи. Непросто було знайти таку довгу (близько 10 метрів) й міцну жердину, доставити її в село. Допоміг у цьому директор ПСП «Яна Плюс» Олександр Веселий, якому люди дуже вдячні. Далі треба було обтесати її, визначити центр тяжіння, встановити і закріпити основу для механізму, потім саму «шию журавля», щоб зручно діставати воду. А щоб колодязь милував око, його пофарбували у національні кольори, та ще й клумби поряд розбили. Гроші на фарбу виділила в.о.старости Наталія Ховпун, і самі ще гуртом збиралися. Криниця дійсно стала окрасою вулиці, та навіть всього села.
Тут продовжують брати прохолодну смачну воду. А майданчик біля колодязя - це місце, де завжди можна дізнатися і обговорити новини. «Живе спілкування, то святе. З краном вдома не поговориш», - сміються селяни.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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