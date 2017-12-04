Змінено графік доставки газети "Промінь" з грудня 2017 року

Дискусії про майбутнє друкованої преси точаться не один рік. Ми в них участь також взяли, заявивши: воно є! Бо як без душевних оповідей про солдатів і волонтерів, трударів полів і ферм, учителів і лікарів?
Не нехтувати партнерськими відносинами з поштою звикла наша районка, але (от оказія!) там постійні реформи, зміни курсу, кадрові колізії, варіанти економії. Цього разу вони стосуються доставки періодики, яка віднині змінює графіки. Починаючи з грудня, ми «друкуємося» не у п’ятницю (як звикли), а четвер, а «розносимося» - піврайону у п’ятницю, а в частині Сновська і деяких селах – суботах.
Сприймайте цей жест, шановні наші передплатники, не як передноворічний жарт, а як реалії нового менеджменту чи ще чогось, іноді заплутаного або й зовсім незрозумілого.
І головне – ні в якому разі не пригнічуйтеся і не відмовляйтеся від районки.
Одна така вона у вирі купи профільних та партійних видань (на кшталт бойових листків), одна вона не змінює обраного курсу і пропускає кожну історію свого героя через серце, переживаючи її. Журналісти «Променя» і весь його колектив – справжні, вони все роблять по-справжньому, навіть тоді, коли здається, що від нас нічого не залежить.
Дорогі наші респонденти: співзасновники, представники депутатів, прес-служби різних структур, усі рекламодавці, інші заявники й усі-усі, хто вирішує оприлюднити свої звернення через газету! Звертайтеся до нас до 17-00 вівторка, а якщо ви хочете подати оголошення на райони, то до 17-00 понеділка. У четвер наш «Промінь» (згідно з новим графіком видавництва) друкується, а у п’ятницю (згідно з новим графіком пошти) доставляється.
P.S. Коли верстався номер, до редакції завітав очільник Сновської пошти Валентин Сігута, повідомивши наступне: люди в селах району мають звертатися до працівників відділень зв’язку за точною інформацією щодо розкладу роботи їхніх установ з 1 грудня 2017 р.
Не нехтувати партнерськими відносинами з поштою звикла наша районка, але (от оказія!) там постійні реформи, зміни курсу, кадрові колізії, варіанти економії. Цього разу вони стосуються доставки періодики, яка віднині змінює графіки. Починаючи з грудня, ми «друкуємося» не у п’ятницю (як звикли), а четвер, а «розносимося» - піврайону у п’ятницю, а в частині Сновська і деяких селах – суботах.
Сприймайте цей жест, шановні наші передплатники, не як передноворічний жарт, а як реалії нового менеджменту чи ще чогось, іноді заплутаного або й зовсім незрозумілого.
І головне – ні в якому разі не пригнічуйтеся і не відмовляйтеся від районки.
Одна така вона у вирі купи профільних та партійних видань (на кшталт бойових листків), одна вона не змінює обраного курсу і пропускає кожну історію свого героя через серце, переживаючи її. Журналісти «Променя» і весь його колектив – справжні, вони все роблять по-справжньому, навіть тоді, коли здається, що від нас нічого не залежить.
Дорогі наші респонденти: співзасновники, представники депутатів, прес-служби різних структур, усі рекламодавці, інші заявники й усі-усі, хто вирішує оприлюднити свої звернення через газету! Звертайтеся до нас до 17-00 вівторка, а якщо ви хочете подати оголошення на райони, то до 17-00 понеділка. У четвер наш «Промінь» (згідно з новим графіком видавництва) друкується, а у п’ятницю (згідно з новим графіком пошти) доставляється.
P.S. Коли верстався номер, до редакції завітав очільник Сновської пошти Валентин Сігута, повідомивши наступне: люди в селах району мають звертатися до працівників відділень зв’язку за точною інформацією щодо розкладу роботи їхніх установ з 1 грудня 2017 р.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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