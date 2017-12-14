Сільське господарство

За одинадцять місяців 2017 року сільськогосподарськими підприємствами району розрахунково вироблено сільськогосподарської продукції на суму 124,6 млн гривень (111%), в тому числі в рослинництві на суму 117,3 млн гривень (115%) та тваринництві на суму 7,3 млн.гривень (70%).
Реалізовано сільськогосподарської продукції за січень- листопад 2017 року на суму 417,2 млн гривень (256% до 2016 року).
Рослинництво. Станом на 1 грудня 2017 року зібрано зернових та зернобобових культур на площі 13801 га, що становить 90% до збиральної площі. Згідно із заключним звітом (форма № 29-сг) намолочено у початково-оприбуткованій вазі 63,2 тисячі тонн зерна, що більше проти 2016 року на 8,2 тис.тонн. Врожайність складає 41,0 ц/га (більше проти 2016 року на 1,7 ц/га).
Найбільшу врожайність зернових та зернобобових культур отримали ТОВ «Щорсагроімпульс» - 65,4 ц/га, ПСП «Яна Плюс» - 47,7 ц/га, СТОВ «Щорссільгоспсервіс» - 46,6 ц/га. На сьогодні залишилась не зібрана кукурудза на зерно на площі 1592 га. За попередніми даними під урожай 2017 року внесено 2970 тонн діючої речовини мінеральних добрив, що становить 127 кг/га посівної площі (на 27 кг/га більше проти відповідного періоду минулого року). Під урожай 2018 року посіяно озимих всього 9150 га, в тому числі озимого ріпаку на площі 1691 га та озимих зернових на площі 7438 га (озимої пшениці 7076 га та озимого жита 362 га), озимі на зелений корм 21 га. Під посів озимих було придбано 20 тонн елітного насіння та внесено мінеральних добрив 761 тонну діючої речовини на площу 8765 га, що становить 83 кг/га діючої речовини мінеральних добрив (на 8 кг/га більше проти минулого року). Також закуплено мінеральних добрив під майбутній урожай 1367 тонн діючої речовини (114% до минулого року). Зяблева оранка грунту проведена на площі 10008 га (154% до 2016 р.).
Н.ДЯТЕЛ, начальник відділу агропромрозвитку РДА
(Далі буде).
Реалізовано сільськогосподарської продукції за січень- листопад 2017 року на суму 417,2 млн гривень (256% до 2016 року).
Рослинництво. Станом на 1 грудня 2017 року зібрано зернових та зернобобових культур на площі 13801 га, що становить 90% до збиральної площі. Згідно із заключним звітом (форма № 29-сг) намолочено у початково-оприбуткованій вазі 63,2 тисячі тонн зерна, що більше проти 2016 року на 8,2 тис.тонн. Врожайність складає 41,0 ц/га (більше проти 2016 року на 1,7 ц/га).
Найбільшу врожайність зернових та зернобобових культур отримали ТОВ «Щорсагроімпульс» - 65,4 ц/га, ПСП «Яна Плюс» - 47,7 ц/га, СТОВ «Щорссільгоспсервіс» - 46,6 ц/га. На сьогодні залишилась не зібрана кукурудза на зерно на площі 1592 га. За попередніми даними під урожай 2017 року внесено 2970 тонн діючої речовини мінеральних добрив, що становить 127 кг/га посівної площі (на 27 кг/га більше проти відповідного періоду минулого року). Під урожай 2018 року посіяно озимих всього 9150 га, в тому числі озимого ріпаку на площі 1691 га та озимих зернових на площі 7438 га (озимої пшениці 7076 га та озимого жита 362 га), озимі на зелений корм 21 га. Під посів озимих було придбано 20 тонн елітного насіння та внесено мінеральних добрив 761 тонну діючої речовини на площу 8765 га, що становить 83 кг/га діючої речовини мінеральних добрив (на 8 кг/га більше проти минулого року). Також закуплено мінеральних добрив під майбутній урожай 1367 тонн діючої речовини (114% до минулого року). Зяблева оранка грунту проведена на площі 10008 га (154% до 2016 р.).
Н.ДЯТЕЛ, начальник відділу агропромрозвитку РДА
(Далі буде).
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