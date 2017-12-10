Коли музика є покликанням

Колись давно, відомий композитор Петро Чайковський сказав: «Великий талант вимагає великої працьовитості». Ця фраза без перебільшення стосується чарівної восьмикласниці зі Сновська Крістіни Крот, яка з дитинства мріяла присвятити своє життя музиці, пов’язати з нею свою долю. Професіонально дівчинка почала займатися в музичній школі з четвертого класу, до цього була учасницею зразкового вокального ансамблю «Світлячок».
Рік, що минає, для школярки виявився дуже плідним та багатим на нові перемоги. Вона зайняла 1 місце в Городні та Чернігові на конкурсах «Солов’їна долина» та «Конкурсі патріотичної пісні», в останньому їй довелося змагатися не лише зі своїми ровесниками, але й дорослими і досвідченими вокалістами. Омріяне перше місце посіла й на «Діти твої, Сновщино» та друге – на міжнародному конкурсі «Яскрава країна».
Зараз ця талановита та працьовита дівчинка готується до міжнародного конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України». Вона вже пройшла відбір і представлятиме нашу область спершу в Чернігові, а далі – Києві, і вже там вирішуватиметься, хто ж поїде на конкурс до сонячної Італії в місто Сан-Ремо.
До неї вже приїздили організатори шоу та знімали невеличкий ролик, у якому дівчина розповіла про себе, про свої захоплення, мрії та про рідне місто.
– На зйомки я не одягала, як решта учасників, традиційну сукню або вишиванку, а прийшла в тому, в чому почуваю себе комфортно та зручно. Навіть макіяж зробила досить яскравим, більше схожим на готичний. Цим я хотіла показати, що моя творчість та захоплення різнопланові, бо виконую я як народні, так і естрадні пісні. А найулюбленішим музичним жанром є рок. Це у мене родинне, адже вся сім’я обожнює слухати українських рок-музикантів,- поділилася Крістіна.
Приєдналася до розмови і мама дівчинки, Анастасія Крот.
– Моя донечка дуже сором’язлива та скромна. Довгий час вона не могла повірити в себе та свій надзвичайний талант. Кожного разу її в цьому запевняли і ми з татом, і друзі, і педагоги Ольга Сенченко та Тамара Ткаченко. Звісно, це тяжка праця і їй дуже важко, адже поєднувати навчання і таку кількість гуртків дуже важко, до того ж Крістіна хоче почати вивчати французьку мову, а на це також потрібно виділяти достатню кількість часу. Ми розуміємо, що у такому насиченому та швидкому темпі проходить все дитинство і пропонували їй трошки відпочити, але вона сама не хоче наділяти менше часу своїй улюбленій справі. Вона не розлучна зі своєю гітарою, здавалося. і лягати спати з нею буде. Як тільки з’являється вільна хвилинка – вже награває якусь красиву мелодію. До речі, вона пише вірші та музику. Ми з татом радимо написати свою власну пісню, але донька поки що вагається.
Мріє восьмикласниця про електрогітару та поїздку зі своєю однокласницею до Кореї. А в найближчому майбутньому планує взяти участь в телевізійному проекті «Голос. Діти». Отож, хочеться побажати цій чарівній та талановитій дівчинці здійснення всіх найзаповітніших мрій та, звісно ж, отримати перемогу на цьому важливому та довгоочікуваному конкурсі.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву родини
Рік, що минає, для школярки виявився дуже плідним та багатим на нові перемоги. Вона зайняла 1 місце в Городні та Чернігові на конкурсах «Солов’їна долина» та «Конкурсі патріотичної пісні», в останньому їй довелося змагатися не лише зі своїми ровесниками, але й дорослими і досвідченими вокалістами. Омріяне перше місце посіла й на «Діти твої, Сновщино» та друге – на міжнародному конкурсі «Яскрава країна».
Зараз ця талановита та працьовита дівчинка готується до міжнародного конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України». Вона вже пройшла відбір і представлятиме нашу область спершу в Чернігові, а далі – Києві, і вже там вирішуватиметься, хто ж поїде на конкурс до сонячної Італії в місто Сан-Ремо.
До неї вже приїздили організатори шоу та знімали невеличкий ролик, у якому дівчина розповіла про себе, про свої захоплення, мрії та про рідне місто.
– На зйомки я не одягала, як решта учасників, традиційну сукню або вишиванку, а прийшла в тому, в чому почуваю себе комфортно та зручно. Навіть макіяж зробила досить яскравим, більше схожим на готичний. Цим я хотіла показати, що моя творчість та захоплення різнопланові, бо виконую я як народні, так і естрадні пісні. А найулюбленішим музичним жанром є рок. Це у мене родинне, адже вся сім’я обожнює слухати українських рок-музикантів,- поділилася Крістіна.
Приєдналася до розмови і мама дівчинки, Анастасія Крот.
– Моя донечка дуже сором’язлива та скромна. Довгий час вона не могла повірити в себе та свій надзвичайний талант. Кожного разу її в цьому запевняли і ми з татом, і друзі, і педагоги Ольга Сенченко та Тамара Ткаченко. Звісно, це тяжка праця і їй дуже важко, адже поєднувати навчання і таку кількість гуртків дуже важко, до того ж Крістіна хоче почати вивчати французьку мову, а на це також потрібно виділяти достатню кількість часу. Ми розуміємо, що у такому насиченому та швидкому темпі проходить все дитинство і пропонували їй трошки відпочити, але вона сама не хоче наділяти менше часу своїй улюбленій справі. Вона не розлучна зі своєю гітарою, здавалося. і лягати спати з нею буде. Як тільки з’являється вільна хвилинка – вже награває якусь красиву мелодію. До речі, вона пише вірші та музику. Ми з татом радимо написати свою власну пісню, але донька поки що вагається.
Мріє восьмикласниця про електрогітару та поїздку зі своєю однокласницею до Кореї. А в найближчому майбутньому планує взяти участь в телевізійному проекті «Голос. Діти». Отож, хочеться побажати цій чарівній та талановитій дівчинці здійснення всіх найзаповітніших мрій та, звісно ж, отримати перемогу на цьому важливому та довгоочікуваному конкурсі.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву родини
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