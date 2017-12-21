Ліс – наше майбутнє!

Щорське лісництво має в своєму володінні 5425 га лісу. Працюють на такій великій площі 8 майстрів та 2 старші майстри лісу. Лісництво проводить рубки головного користування, рубки, пов’язані з веденням лісового господарства, та вибірково-санітарні рубки. На кінець поточного року воно навіть перевиконало всі планові показники. Проте зараз працівники лісу зіштовхнулися зі страшною хворобою хвойних дерев, з котрою поки що нема ефективних методів боротьби. Докладніше про це розповів лісничий Щорського лісництва Станіслав Моцар.
- Ці хвороби спричинені нашестям так званого верхівкового короїда, завдяки якому сосни спершу жовтіють, а потім всихають. Протистояти його поширенню можна лише шляхом вирубки лісу, саме цим ми активно і займаємося. Єдиною проблемою є ділянки, що належать до природно-заповідних фондів (у нас такою ділянкою є парк біля лікарні). Там багато дерев уражені короїдом, але рубати їх нам поки що заборонено. Щоб показати людям, що ми бачимо ці проблеми і працюємо над ними, хворі дерева позначені фарбою на стовбурах.
Це нашестя спіткало не лише Україну, але й Польщу та Білорусію. Також не менш важливою та страшною хворобою наших лісів є гриби-трутовики. Ці паразити розташовуються на стовбурах дерев, які зовні виглядають здоровими, але їх ріст припиняється і дерево псується зсередини.
Також незначну площу лісу було пошкоджено внаслідок пожеж. Їх цього року було 5, з них 3 – умисні підпали, а решта спричинені необережним поводженням з вогнем ягідників (у Нових Млинах через це згоріло більше гектара лісогосподарських угідь).
А загалом, проблем у нашому лісництві майже немає, а якщо вони й виникають, то дуже швидко вирішуються. Сприяє цьому Володимир Іванович Никончук, головний лісничий Корюківського лісгоспу, який завжди йде назустріч колективу і вирішує всі поточні проблеми без жодних затримок.
Лісівники активно займаються насадженням нових деревних порід, зокрема, цього року посадили 38,2 га лісових культур. З них окремо гектар зайняла плантація ялинки новорічної (загальна площа 8,6 га). Наступного року планується відвести ще один гектар під посадку новорічних ялинок.
До речі, цього року придбати ялинку можна на території Щорського лісництва. Її вартість коливатиметься від 40 грн в залежності від висоти деревця. Як і минулого року, вона буде прочіпована.
P.S. Погодні умови не дали можливості показати повний обсяг уражених ділянок в урочищі Бір Гутище (Городнянський район). Там склалася найгірша ситуація, і велика кількість дерев пошкоджена цією хворобою.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
- Ці хвороби спричинені нашестям так званого верхівкового короїда, завдяки якому сосни спершу жовтіють, а потім всихають. Протистояти його поширенню можна лише шляхом вирубки лісу, саме цим ми активно і займаємося. Єдиною проблемою є ділянки, що належать до природно-заповідних фондів (у нас такою ділянкою є парк біля лікарні). Там багато дерев уражені короїдом, але рубати їх нам поки що заборонено. Щоб показати людям, що ми бачимо ці проблеми і працюємо над ними, хворі дерева позначені фарбою на стовбурах.
Це нашестя спіткало не лише Україну, але й Польщу та Білорусію. Також не менш важливою та страшною хворобою наших лісів є гриби-трутовики. Ці паразити розташовуються на стовбурах дерев, які зовні виглядають здоровими, але їх ріст припиняється і дерево псується зсередини.
Також незначну площу лісу було пошкоджено внаслідок пожеж. Їх цього року було 5, з них 3 – умисні підпали, а решта спричинені необережним поводженням з вогнем ягідників (у Нових Млинах через це згоріло більше гектара лісогосподарських угідь).
А загалом, проблем у нашому лісництві майже немає, а якщо вони й виникають, то дуже швидко вирішуються. Сприяє цьому Володимир Іванович Никончук, головний лісничий Корюківського лісгоспу, який завжди йде назустріч колективу і вирішує всі поточні проблеми без жодних затримок.
Лісівники активно займаються насадженням нових деревних порід, зокрема, цього року посадили 38,2 га лісових культур. З них окремо гектар зайняла плантація ялинки новорічної (загальна площа 8,6 га). Наступного року планується відвести ще один гектар під посадку новорічних ялинок.
До речі, цього року придбати ялинку можна на території Щорського лісництва. Її вартість коливатиметься від 40 грн в залежності від висоти деревця. Як і минулого року, вона буде прочіпована.
P.S. Погодні умови не дали можливості показати повний обсяг уражених ділянок в урочищі Бір Гутище (Городнянський район). Там склалася найгірша ситуація, і велика кількість дерев пошкоджена цією хворобою.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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