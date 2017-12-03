Перший сніг вивів на дороги комунальників

Після першого снігу дороги на головних вулицях Сновська змінилися і серйозно ускладнили рух техніки.
Спеціальними тракторами їх не чистили і піщано-сольовою сумішшю не посипали. Але виняток склав спуск із автомобільного мосту, за який наша ЖЕД (очільниця Ганна Кошова) взялася відповідально, витративши відразу майже 5 тонн протиожеледної суміші.
- Ось так би й за інші вулиці, - резюмують сновчани і вірять в те, що у подальшому ними можна буде і проходити безпечно, і проїжджати.
До речі, їхня віра небезпідставна, бо, як повідомив «Променю» заступник голови ОТГ Сергій Силенок, всього наразі у бункері комунальників знаходиться близько 600 тонн готової для використання піщано-сольової суміші.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Спеціальними тракторами їх не чистили і піщано-сольовою сумішшю не посипали. Але виняток склав спуск із автомобільного мосту, за який наша ЖЕД (очільниця Ганна Кошова) взялася відповідально, витративши відразу майже 5 тонн протиожеледної суміші.
- Ось так би й за інші вулиці, - резюмують сновчани і вірять в те, що у подальшому ними можна буде і проходити безпечно, і проїжджати.
До речі, їхня віра небезпідставна, бо, як повідомив «Променю» заступник голови ОТГ Сергій Силенок, всього наразі у бункері комунальників знаходиться близько 600 тонн готової для використання піщано-сольової суміші.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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