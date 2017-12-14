Консультації надасть
заступник прокурора області
20 грудня о 14-00 у приміщенні Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за адресою: м.Сновськ, вул. Незалежності, 91, ІІ поверх, буде здійснювати особистий прийом громадян заступник прокурора Чернігівської області Олександр Іванович Бутович. Для довідок та попереднього запису на прийом звертатися до Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за телефоном 2-17-56.
* * *
«Круглий стіл» чорнобильців
Про допомогу чорнобильцям, їхні проблеми читайте у наступному номері у репортажі із засідання «круглого столу».
заступник прокурора області
20 грудня о 14-00 у приміщенні Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за адресою: м.Сновськ, вул. Незалежності, 91, ІІ поверх, буде здійснювати особистий прийом громадян заступник прокурора Чернігівської області Олександр Іванович Бутович. Для довідок та попереднього запису на прийом звертатися до Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за телефоном 2-17-56.
* * *
«Круглий стіл» чорнобильців
Про допомогу чорнобильцям, їхні проблеми читайте у наступному номері у репортажі із засідання «круглого столу».
Комментариев нет:
Отправить комментарий