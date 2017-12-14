четверг, 14 декабря 2017 г.

АНОНСИ

Консультації надасть
заступник прокурора області
20 грудня о 14-00 у приміщенні Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за адресою: м.Сновськ, вул. Незалежності, 91, ІІ поверх, буде здійснювати особистий прийом громадян заступник прокурора Чернігівської області Олександр Іванович Бутович. Для довідок та попереднього запису на прийом звертатися до Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за телефоном  2-17-56.
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«Круглий стіл» чорнобильців
Про допомогу чорнобильцям, їхні проблеми читайте у наступному номері  у репортажі із засідання «круглого столу».
Автор: на

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