«Чужі» не беруть, а «свої» - так! Що за підхід і що за ціни у наших перевізників?

Чи прислів’я «Бий своїх, щоб чужі боялися», чи щось інше керує нашими водіями-перевізниками та їхніми власниками, котрі перевозять чорнобильців І категорії?
Чому, власне, їдучи корюківським, семенівським транспортом, із інвалідів війни гроші взагалі не беруться, а нашим, сновським, доводиться платити на загальних умовах? До речі, навіть доїжджаючи до Кучинівки з «чужими» кермувальниками, з гаманця викладаєш то по 5, то по 8 грн, а зі «своїми» - всі 10! Де це прописано? У яких документах? І що має від наших перевізників міський бюджет? І чи взагалі у бюджеті 2017 та проекті бюджету 2018 р. передбачено відшкодування перевізникам за перевезення пільгових категорій населення?
З повагою – Михайло Волокушин,
Володимир Шатровий, Микола Масензов, Сергій
Невшупа, Федір Чулінда, Володимир Сухобок та інші
Чому, власне, їдучи корюківським, семенівським транспортом, із інвалідів війни гроші взагалі не беруться, а нашим, сновським, доводиться платити на загальних умовах? До речі, навіть доїжджаючи до Кучинівки з «чужими» кермувальниками, з гаманця викладаєш то по 5, то по 8 грн, а зі «своїми» - всі 10! Де це прописано? У яких документах? І що має від наших перевізників міський бюджет? І чи взагалі у бюджеті 2017 та проекті бюджету 2018 р. передбачено відшкодування перевізникам за перевезення пільгових категорій населення?
З повагою – Михайло Волокушин,
Володимир Шатровий, Микола Масензов, Сергій
Невшупа, Федір Чулінда, Володимир Сухобок та інші
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