Запитання до влади

Про вакцину
«Чому не всім дітям вистачає вакцини для щеплень? Хто контролює закупівлю цих препаратів у нашому районі? Ольга Гончар»
Відповідь на запитання ми попросили надати головного лікаря КУ «Сновський центр первинної медико-санітарної допомоги» Олену Шарпан.
- Вакцину для щеплень ми отримуємо централізовано з обласної лікарні. Закуповує наш заклад за бюджетні кошти лише туберкулін (для перевірки реакції Манту). Препаратів у нас вдосталь для всіх дітей Сновщини. Навіть іноді, якщо вакцина є в запасі, прищеплюємо і тих малюків, хто на території району проживає з батьками тимчасово (приїхали в гості на кілька місяців, відрядження батьків тощо). Звертайтеся в дитячу поліклініку, і в кожному індивідуальному випадку вам нададуть роз’яснення, а наші фахівці зроблять дитині щеплення за згодою батьків. За бажанням, деякі мами самі купують за власні кошти індійську вакцину АКДП (проти коклюшу, дифтерії та правця), за умови, що вона є на ринку в Україні. Вважається, що цей препарат більш надійний, але після вакцинації дітей проявляються сильні побічні ефекти, значно підвищується температура тіла.
Наостанок хотілося б рекомендувати батькам все ж таки категорично не відмовлятися від вакцинації дітей, бо щеплення – це турбота про їхнє здоров’я в майбутньому.
«Чому не всім дітям вистачає вакцини для щеплень? Хто контролює закупівлю цих препаратів у нашому районі? Ольга Гончар»
Відповідь на запитання ми попросили надати головного лікаря КУ «Сновський центр первинної медико-санітарної допомоги» Олену Шарпан.
- Вакцину для щеплень ми отримуємо централізовано з обласної лікарні. Закуповує наш заклад за бюджетні кошти лише туберкулін (для перевірки реакції Манту). Препаратів у нас вдосталь для всіх дітей Сновщини. Навіть іноді, якщо вакцина є в запасі, прищеплюємо і тих малюків, хто на території району проживає з батьками тимчасово (приїхали в гості на кілька місяців, відрядження батьків тощо). Звертайтеся в дитячу поліклініку, і в кожному індивідуальному випадку вам нададуть роз’яснення, а наші фахівці зроблять дитині щеплення за згодою батьків. За бажанням, деякі мами самі купують за власні кошти індійську вакцину АКДП (проти коклюшу, дифтерії та правця), за умови, що вона є на ринку в Україні. Вважається, що цей препарат більш надійний, але після вакцинації дітей проявляються сильні побічні ефекти, значно підвищується температура тіла.
Наостанок хотілося б рекомендувати батькам все ж таки категорично не відмовлятися від вакцинації дітей, бо щеплення – це турбота про їхнє здоров’я в майбутньому.
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