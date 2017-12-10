Господар загинув, а хата – згоріла

6 грудня, у післяобідню пору, у Кучинівці по вулиці Підгальській,20 розгорілися по-справжньому надзвичайні події. Дим, що валив із вікон будівлі 76-річного О.Ф. Дідковського, першою помітила сусідка, яка і викликала групу реагування.
Прибули аж три пожежні машини, назбігалося багато людей, але врятувати Олексія Федоровича не вдалося. Внаслідок цього лиха, як підтвердив начальник пожежно-рятувальної частини Роман Силенко, також знищено покрівлю будинку, пошкоджено перекриття по всій його площі. Затихло полум’я після 19-00. Увесь цей час кучинівці і частина жителів Великого Щимеля були без світла. Ймовірною причиною біди, за попередньою версією компетентних органів, стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні опалювальних печей та димарів. Ось так!
P.S. Перед викладенням цієї трагічної історії до редакції звернулась група людей із Кучинівки, попросивши нас підняти тему транспортування до міського моргу загиблих. Як виявилося, здійснювати такі поїздки мало хто погоджується. Певна річ: кому захочеться у салонах авто возити трупи?
- Чи недоречно було б, - говорять заявники, - створити при міськраді службу (може, як ланцюжок майбутнього комунального підприємства), що займалася б подібними питаннями. Не лежати ж небіжчикам посеред неба годинами!
Блок підготувала Олена КОМПАНЕЦЬ
Прибули аж три пожежні машини, назбігалося багато людей, але врятувати Олексія Федоровича не вдалося. Внаслідок цього лиха, як підтвердив начальник пожежно-рятувальної частини Роман Силенко, також знищено покрівлю будинку, пошкоджено перекриття по всій його площі. Затихло полум’я після 19-00. Увесь цей час кучинівці і частина жителів Великого Щимеля були без світла. Ймовірною причиною біди, за попередньою версією компетентних органів, стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні опалювальних печей та димарів. Ось так!
P.S. Перед викладенням цієї трагічної історії до редакції звернулась група людей із Кучинівки, попросивши нас підняти тему транспортування до міського моргу загиблих. Як виявилося, здійснювати такі поїздки мало хто погоджується. Певна річ: кому захочеться у салонах авто возити трупи?
- Чи недоречно було б, - говорять заявники, - створити при міськраді службу (може, як ланцюжок майбутнього комунального підприємства), що займалася б подібними питаннями. Не лежати ж небіжчикам посеред неба годинами!
Блок підготувала Олена КОМПАНЕЦЬ
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