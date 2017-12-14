Наразі Україною повним ходом реалізується проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».
Сновський районний відділ ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області в рамках даного проекту на сторінках газети «Промінь» презентує цикл публікацій про інформування населення та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав громадян за найбільш актуальними напрямами. Тема сьогоднішньої публікації - «Шлюб за добу». Даний сервіс функціоную у містах: Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам’янець-Подільському, Рівному, Житомирі, Харкові, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Сумах, Тернополі, Чернігові тощо. Для того, щоб скористатися даним сервісом, майбутнім нареченим необхідно зробити кілька простих кроків: звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені обласним територіальним органом юстиції на офіційному сайті; обрати дату та час для проведення державної реєстрації; укласти цивільно-правовий договір про надання послуги; завітати на власне весілля.
У Чернігові дану послугу надає Комунальне підприємство «Міський палац культури» Чернігівської міської ради, що розміщений за адресою: м.Чернігів, вулиця І.Мазепи, 23; тел. (0462) 97 08 37; e-mail: express-vesilya@ukr.net
Переваги: даний сервіс покликаний зробити одруження максимально зручним та комфортним!
Ю.РЕУТА, начальник Сновського райвідділу Державної реєстрації актів цивільного стану
Сновський районний відділ ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області в рамках даного проекту на сторінках газети «Промінь» презентує цикл публікацій про інформування населення та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав громадян за найбільш актуальними напрямами. Тема сьогоднішньої публікації - «Шлюб за добу». Даний сервіс функціоную у містах: Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам’янець-Подільському, Рівному, Житомирі, Харкові, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Сумах, Тернополі, Чернігові тощо. Для того, щоб скористатися даним сервісом, майбутнім нареченим необхідно зробити кілька простих кроків: звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені обласним територіальним органом юстиції на офіційному сайті; обрати дату та час для проведення державної реєстрації; укласти цивільно-правовий договір про надання послуги; завітати на власне весілля.
У Чернігові дану послугу надає Комунальне підприємство «Міський палац культури» Чернігівської міської ради, що розміщений за адресою: м.Чернігів, вулиця І.Мазепи, 23; тел. (0462) 97 08 37; e-mail: express-vesilya@ukr.net
Переваги: даний сервіс покликаний зробити одруження максимально зручним та комфортним!
Ю.РЕУТА, начальник Сновського райвідділу Державної реєстрації актів цивільного стану
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