І зігрітися, і втамувати спрагу

15 грудня – міжнародний день чаюЧай – найпоширеніший напій, який п’ють і дорослі, і діти. Він добре впливає на здоров’я, омолоджує і допомагає знизити вагу.
Цей чудовий напій можна пити як гарячим, щоб зігрітися, так і холодним – щоб втамувати спрагу. У світі існує багато різновидів цього цілющого напою.
Чорний чай – найпопулярніший у всьому світі. Його особливість у тому, що він зазнає повного окислення. При заварюванні чай має бути помаранчевим або темно-червоним, іноді з терпким смаком. Цей чудовий напій можна вживати з цукром, без цукру, зі скибочкою лимона. А ще можна додавати нежирні вершки або молоко.
Зелений чай на відміну від чорного не піддається повному окисненню. Тільки що зірвані листочки залишають на відкритому повітрі, щоб ті злегка зів’яли. Цей чай має бути жовтувато-зеленого кольору, вживають даний вид переважно без цукру. Він дуже корисний, бо містить вітамін С, РР і групу В. Зелений чай піднімає настрій, знищує бактерії, виводить з організму важкі метали.
Білий чай зазнає ще меншої ферментації, ніж зелений. Такий чай збирають на початку весни, при цьому людям, які його збирають, не дозволяється вживати до роботи часник, цибулю і прянощі, щоб не зіпсувати аромат листочків. Такий чай рекомендують вживати людям, у яких знижений імунітет і мучить хронічна втома.
Червоний чай дуже корисний для здоров’я – він підвищує імунітет, в ньому міститься велика кількість калію. Чай рекомендують пити тим людям, у котрих знижено тиск.
Хтось полюбляє міцний чорний чай, комусь до вподоби корисний зелений. А от сновчанка Раїса Сотникова надає перевагу домашньому чаю, без хімії та концентратів. Збирає та висушує вона майже всі лікарські трави, вживаючи чай з них із задоволенням. Навіть колег своїх привчила пити справжній, якісний, домашній.
До речі, найулюбленішим є Іван-чай. Щоліта Раїса Іванівна милується яскравими рожевими квітами та насолоджується його чудовим ароматом на берегах річки Снов (якраз там цієї корисної рослини найбільше). Хоча у нашій місцевості його можна зустріти будь-де. Збирати рослину слід в серпні, коли вона цвіте, бо потім замість запашних квітів з’являється пух (в давнину з нього навіть робили подушки). Виготовляється даний вид чаю шляхом ферментації. Висушуються лише листочки, бо користь від них найбільша, хоча для краси та естетичного вигляду можна додавати й квіти. Ця, на перший погляд, проста польова рослина містить багато корисних речовин, її листя багате на вітамін С, перевершуючи в 5 разів лимон. Отож, всім любителям чаю просто необхідно спробувати такий корисний та багатий на вітаміни напій, а особливо в цю пору року.
Те, чого не знали. Після використання пакетики чаю зазвичай викидають. Але дехто зберігає їх і використовує у побуті. Наприклад, синці, подряпини, дрібні почервоніння, укуси комах можна полегшити так: пакетик потримайте під холодною водою і прикладіть на уражені місця на 15 хвилин. Пігментні плями, герпес, темні кола під очима також можна прибрати за допомогою холодного компресу з чайного пакетика. Неприємний запах зникне із взуття, якщо всередину покласти чайний пакетик. Якщо його помістити у холодильник, там завжди приємно пахнутиме. Чай убере в себе зайві запахи продуктів і підтримає правильний баланс вологи. Чайні пакетики не до вподоби гризунам, павукам і комахам. Розкладіть їх у місцях, де були помічені шкідники, і вони там більше не з’являться.
Тетяна ЛИТВИН
Використано матеріали
з інтернет-джерел
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