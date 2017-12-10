воскресенье, 10 декабря 2017 г.

Ще одна медаль прибула на Сновщину!

26 листопада на базі чернігівського Клубу настільного тенісу «СПІН»  взяв участь 41 спортсмен зі спортивних шкіл Чернігівської та Сумської областей.  Сновську ДЮСШ представляли четверо учнів: Нікіта Лахадинов, Дмитро Пилипчук, Олександр Швець, Ліза Сарапіна. У підсумку Ліза Сарапіна стала кращою в нашій команді, виборовши третє місце. Дмитро Пилипчук  став сьомим, Саша Швець посів дванадцяту позицію у турнірній таблиці. 
Члени нашої команди дружно підтримували Нікіту Лахадинова, який вперше брав участь у турнірі такого високого рівня. 
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Напрочуд цікаво, захоплююче та емоційно проходили змагання з баскетболу між командами загальноосвітніх шкіл № 1, № 2,  Тихоновицької ЗОШ, гімназії  та Новоборовицького НВК.
Гравці показували непогану техніку володіння м’ячем, точного пасу та результативного кидка. А ще радувала око хороша фізична підготовка учнів всіх шкіл, які від свистка до свистка на підвищених швидкостях виборювали своє право бути кращими. Цікава деталь – команда Тихоновицької ЗОШ виставила для участі у змаганнях нарівні з гравцями-хлопцями тендітну дівчину, ученицю 10 класу Альону Горбик (на фото). Дівчина не тільки не загубилась на майданчику, а й суттєво допомагала партнерам. Переможцями змагань стали баскетболісти ЗОШ №1. Друге та третє місця посіли хлопці з другої школи та гімназії. 
Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту міської ради
Автор: на
Ярлыки:

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