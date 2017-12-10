Ще одна медаль прибула на Сновщину!

26 листопада на базі чернігівського Клубу настільного тенісу «СПІН» взяв участь 41 спортсмен зі спортивних шкіл Чернігівської та Сумської областей. Сновську ДЮСШ представляли четверо учнів: Нікіта Лахадинов, Дмитро Пилипчук, Олександр Швець, Ліза Сарапіна. У підсумку Ліза Сарапіна стала кращою в нашій команді, виборовши третє місце. Дмитро Пилипчук став сьомим, Саша Швець посів дванадцяту позицію у турнірній таблиці.
Члени нашої команди дружно підтримували Нікіту Лахадинова, який вперше брав участь у турнірі такого високого рівня.
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Напрочуд цікаво, захоплююче та емоційно проходили змагання з баскетболу між командами загальноосвітніх шкіл № 1, № 2, Тихоновицької ЗОШ, гімназії та Новоборовицького НВК.
Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту міської ради
Члени нашої команди дружно підтримували Нікіту Лахадинова, який вперше брав участь у турнірі такого високого рівня.
* * *
Напрочуд цікаво, захоплююче та емоційно проходили змагання з баскетболу між командами загальноосвітніх шкіл № 1, № 2, Тихоновицької ЗОШ, гімназії та Новоборовицького НВК.
Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту міської ради
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