А вікна, як виявилося, нам били... просто так...

У «променівців» ще свіжі у пам’яті події кінця серпня, коли редакції газети розбили 12 шибок у коридорі.
За даним фактом було проведене досудове розслідування Сновського відділення поліції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296 КК України.
І (констатуємо фаховість і вміння наших правоохоронців) результат не забарився: зловмисників знайшли! Ними виявилися неповнолітні мешканці села Великий Щимель – Денис Білий (2000 р.н.), Дмитро Андросенко (2000 р.н.), Максим Ломонос (2001 р.н.), які, за їхніми словами, просто відпочивали і захотіли побалуватися. Наче б із цікавості, без попередньої домовленості хлопці почали трощити скло. У них вийшло. А у поліції вийшло з ними «поспілкуватися» і встановити адміністративне правопорушення, тобто дрібне хуліганство.
Сподіваємося: із неприємної історії головні великощимельські фігуранти зроблять потрібні висновки і свою кипучу енергію надалі направлятимуть у добрі русла.
За даним фактом було проведене досудове розслідування Сновського відділення поліції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296 КК України.
І (констатуємо фаховість і вміння наших правоохоронців) результат не забарився: зловмисників знайшли! Ними виявилися неповнолітні мешканці села Великий Щимель – Денис Білий (2000 р.н.), Дмитро Андросенко (2000 р.н.), Максим Ломонос (2001 р.н.), які, за їхніми словами, просто відпочивали і захотіли побалуватися. Наче б із цікавості, без попередньої домовленості хлопці почали трощити скло. У них вийшло. А у поліції вийшло з ними «поспілкуватися» і встановити адміністративне правопорушення, тобто дрібне хуліганство.
Сподіваємося: із неприємної історії головні великощимельські фігуранти зроблять потрібні висновки і свою кипучу енергію надалі направлятимуть у добрі русла.
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