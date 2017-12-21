Забрано життя

19 грудня о 9 год. 54 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с.Сновське по вул. 30 років Перемоги, 26.
Об’єкт пожежі – житловий будинок розміром 8 х 7 м кв., стіни дерев’яні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення електричне, опалення пічне. Причина – недоліки конструкції та виробництва електроустановок, коротке замикання електромережі.
Вогнем знищено ліжко та домашні речі, пошкоджено підлогу на площі 4 м кв. На місці пожежі виявлено тіло господарки Н.М. Павленко.
На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ). Завдяки оперативним діям вогнеборців не допущено поширення полум’я по житловому будинку.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Об’єкт пожежі – житловий будинок розміром 8 х 7 м кв., стіни дерев’яні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення електричне, опалення пічне. Причина – недоліки конструкції та виробництва електроустановок, коротке замикання електромережі.
Вогнем знищено ліжко та домашні речі, пошкоджено підлогу на площі 4 м кв. На місці пожежі виявлено тіло господарки Н.М. Павленко.
На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ). Завдяки оперативним діям вогнеборців не допущено поширення полум’я по житловому будинку.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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