четверг, 14 декабря 2017 г.

Місто й села чистили сніг

10-11 грудня по всій області і у нас на Сновщині погодні умови значно ускладнилися: валив густий мокрий сніг, завивав вітер, на дорогах владарювала ожеледиця.

За словами заступника міського голови Сергія Силенка, прибирати сніг та чистити головні автошляхи у Сновську розпочали після четвертої години ранку, коли все місто ще спало. Було задіяно декілька одиниць техніки, у числі якої трактори МТЗ-82.1, ЮМЗ.
 Робота ускладнювалася і постійними опадами, і налипаннями снігу. Зранку у центрі міста, окрім тракторів з лопатами, працювали й комунальники, підправляючи тротуари, пішохідні місця, бордюри. У епіцентрі розчистки знаходився і сам С.В. Силенок, і новий керуючий господарською групою міськради  О.Г.Гренфельд.
Позакидало й села, вулиці й провулки. Приміром, їдучи  (у вівторок) тихоновицькою дорогою, ми побачили  не одне повалене дерево, людей, котрі і в Єньковій Рудні, і в Тур’ї тримали в руках великі лопати. Зустріли і в.о. старости Іванівки Романа Циганка. Він пішим ходом діставався до місця призначення – рідної громади. Йшов, міцно тримаючи в руках пакет з височезними чоботами, схожими на «всюдихід», добряче захекавшись. Хвалив помічника у роботі, директора ПСП  «Прогрес» Вадима Сорокіна, завдяки якому і дороги в селах  чистяться, і новий рік у клубі готується. Розповів, що софіїський і глибокорізький кутки збираються розрівняти і засипати щебенем корюківські лісівники. Вибоїни там страшні!
Про Вадима Васильовича Сорокіна тепло відгукнулася ще й Тамара Мартиненко, найголовніша представниця Тур’ї та навколишніх хуторів. – Без  нього, - стверджувала, - ми б не змогли  справитися із труднощами, які і цьогоріч, і минулих років приносила зима. Він все розуміє без довгих пояснень, вмовлянь, обіцянок, бо є  людиною слова і діла, керівником, з яким працювати – велика честь!
До речі, подібні слова про партнерів в роботі ми почули й від інших старост. Торкалися вони імен Григорія Божка, Олександра Веселого, Михайла Росіка, Анатолія Ігнатенка, Михайла Булденка, інших господарників району, які спромоглися надати потрібну допомогу сільчанам.
Але це іще не зима, а лише перший сніг і перша перевірка  на готовність її зустрічі. Синоптики обіцяють нові «сюрпризи», нові випробування.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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