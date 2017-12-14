Місто й села чистили сніг

10-11 грудня по всій області і у нас на Сновщині погодні умови значно ускладнилися: валив густий мокрий сніг, завивав вітер, на дорогах владарювала ожеледиця.
За словами заступника міського голови Сергія Силенка, прибирати сніг та чистити головні автошляхи у Сновську розпочали після четвертої години ранку, коли все місто ще спало. Було задіяно декілька одиниць техніки, у числі якої трактори МТЗ-82.1, ЮМЗ.
Робота ускладнювалася і постійними опадами, і налипаннями снігу. Зранку у центрі міста, окрім тракторів з лопатами, працювали й комунальники, підправляючи тротуари, пішохідні місця, бордюри. У епіцентрі розчистки знаходився і сам С.В. Силенок, і новий керуючий господарською групою міськради О.Г.Гренфельд.
Про Вадима Васильовича Сорокіна тепло відгукнулася ще й Тамара Мартиненко, найголовніша представниця Тур’ї та навколишніх хуторів. – Без нього, - стверджувала, - ми б не змогли справитися із труднощами, які і цьогоріч, і минулих років приносила зима. Він все розуміє без довгих пояснень, вмовлянь, обіцянок, бо є людиною слова і діла, керівником, з яким працювати – велика честь!
До речі, подібні слова про партнерів в роботі ми почули й від інших старост. Торкалися вони імен Григорія Божка, Олександра Веселого, Михайла Росіка, Анатолія Ігнатенка, Михайла Булденка, інших господарників району, які спромоглися надати потрібну допомогу сільчанам.
Але це іще не зима, а лише перший сніг і перша перевірка на готовність її зустрічі. Синоптики обіцяють нові «сюрпризи», нові випробування.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
За словами заступника міського голови Сергія Силенка, прибирати сніг та чистити головні автошляхи у Сновську розпочали після четвертої години ранку, коли все місто ще спало. Було задіяно декілька одиниць техніки, у числі якої трактори МТЗ-82.1, ЮМЗ.
Робота ускладнювалася і постійними опадами, і налипаннями снігу. Зранку у центрі міста, окрім тракторів з лопатами, працювали й комунальники, підправляючи тротуари, пішохідні місця, бордюри. У епіцентрі розчистки знаходився і сам С.В. Силенок, і новий керуючий господарською групою міськради О.Г.Гренфельд.
Про Вадима Васильовича Сорокіна тепло відгукнулася ще й Тамара Мартиненко, найголовніша представниця Тур’ї та навколишніх хуторів. – Без нього, - стверджувала, - ми б не змогли справитися із труднощами, які і цьогоріч, і минулих років приносила зима. Він все розуміє без довгих пояснень, вмовлянь, обіцянок, бо є людиною слова і діла, керівником, з яким працювати – велика честь!
До речі, подібні слова про партнерів в роботі ми почули й від інших старост. Торкалися вони імен Григорія Божка, Олександра Веселого, Михайла Росіка, Анатолія Ігнатенка, Михайла Булденка, інших господарників району, які спромоглися надати потрібну допомогу сільчанам.
Але це іще не зима, а лише перший сніг і перша перевірка на готовність її зустрічі. Синоптики обіцяють нові «сюрпризи», нові випробування.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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