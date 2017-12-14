Коли колектив, як один міцний горішок

працівників, з честю виконує поставлені завдання, справляться з великими об’ємами «на відмінно». І не випадково, адже очолює його Заслужений лісівник України Олександр Сидоренко, котрий на підприємстві трудиться із 1999 року. Трудиться так, що треба вчитися, гордитися і наслідувати приклад. І про своїх підлеглих, приміром, тракториста Василя Савченка (на знімку), Олександр Павлович говорить лише найкращі слова, вважаючи його та інших колег однією командою, одним міцним горішком.
Наразі територія Тихоновицького лісництва розділена на три майстерських дільниці і шість обходів, які вміло обслуговують майстри лісу П.Кошіль, І.Чечко, С.Мягкий, А.Летута, М.Кошіль, А.Лепеєв, В.Гончаренко, С.Мойсеєнко, І.Стрілець, Ю.Стрілець.
План рубок формування і оздоровлення лісів на 2017 рік вже виконано і перевиконано – по посіву розсадника, фактичній посадці, по догляду за лісовими культурами, заготівлі насіння – хвойних шишок, листяних.
Ні крапельки не сумніваються у позитивних тенденціях ні головний лісничий Олександр Сидоренко, ні його добрий і вмілий помічник Володимир Глуменко, котрий зі своїм шефом пліч-о-пліч десятки років. Розуміють один одного з напівслова, з одного поляду, і що важливо, шляхи розвитку рідного підприємства бачать однакові. Але... І вони особисто, і увесь трудовий колектив наразі дуже стурбовані прийнятою Кабміном стратегією формування лісового господарства на період до 2022 року, яка передбачає створення «підприємств з корпоративними правами». Це означає, що державні лісогосподарські підприємства будуть ліквідовані, після чого пройде приватизація лісів.
Колектив також переймається, якою буде після подібних реорганізацій подальша його доля, й чи не позбавляться люди робочих місць, соціального захисту. Адже можлива втрата підприємством статусу юридичної особи якраз до подібного і призведе. За словами лісівників, загалом реформи потрібні, але вони мусять бути виваженими, направленими на поліпшення роботи, а не на її розвал. – Зрештою, високі столичні чиновники спершу мали б прислухатися до думки лісівників знизу, а тоді вже братися за приватизацію, - наголосили гуртом у Тихоновичах.
До речі, про їхні сьогоднішні напрацювання я ладна була б говорити довго, бо все, що почула і побачила, відповідало найвищим стандартам якості. Від ідеально упорядкованого фасаду, навколишньої чистоти і порядку, естетично оформлених стендів, рівненько висаджених деревець і кущів до розуміння такого ж порядку в цілому на виробництві. Це і регулярна середня щомісячна зарплата розміром до 10 тисяч грн., і такі соцпакети, про які дехто в районі лише мріяти може. Подумайте самі: спецодяг, спецвзуття, додаткова оплата за роботу у святкові й вихідні дні, доплата за перший та другий клас, всім дітям до 16 років – новорічні подарунки, премії до ювілеїв, народжень дітей, поховань, одним словом – все, що так потрібне, без чого жити важко.
Звісно, манна небесна на цей колектив не падає. Свої здобутки, свою казну вони наповнюють власним розумом і власними руками. Трудяться ж бо і для дітей, і для майбутнього села, в яке, попри все, вірять беззастережно.
До речі, наразі повним ходом реалізують ялинки за ціною від 40 до 120 грн. Щоб Новий рік у всіх був справжнім – із духмяним запахом зелені і краси.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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