Анатолій ЄВЛАХОВ: Експеримент з дорогами продовжено

Цього року за рахунок коштів так званого «митного експерименту» зрушило з місця питання капітального ремонту доріг територіального значення. Згідно з документом, запропонованим депутатом від 207 округу Анатолієм Євлаховим, частина коштів від надпланових надходжень митниці спрямовується на відновлення доріг.
У 2017 році завдяки цьому джерелу фінансування було, зокрема, розпочато капітальний ремонт важливої для Сновщини автомобільної дороги Ріпки-Городня-Семенівка на ділянках Сновськ-Городня і Сновськ-Корюківка, а також Березна-Сновськ.
«Ми два роки працювали, щоби цей механізм фінансування отримала Чернігівщина і вся Україна, наступного року це джерело фінансування також буде доступне», – коментує народний депутат.
Анатолій Євлахов також зазначив, що, крім будівництва доріг, не менш важливим є освітлення цих магістралей, де швидкісного режиму, на жаль, мало хто дотримується. Тож цього року за його сприяння побудовано освітлення у Хотуничах, Рогізках, торік – у Кучинівці.
«Безпека руху, особливо безпека пішоходів і велосипедистів є найважливішою, немало трагедій сьогодні на дорогах саме через неосвітленість населених пунктів. Знаю, що особливо гостро проблему освітлення відчувають і Гвоздиківка, і мешканці об’їзної Сновська тощо. Ми почали цю проблему вирішувати і наступного року також будемо будувати освітлення», – зазначив нардеп.
Крім того, Анатолій Євлахов доповів, що цього року вдалося «підвищити в класі» найінтенсивніші магістралі його округу – траси на Сеньківку і Грем’яч.
«Траси Чернігів-Сеньківка і Чернігів-Грем’яч цього року отримали статус національних (раніше були регіональними – авт.), відповідно фінансування їх буде краще не лише стосовно ремонту, а і стосовно експлуатаційного утримання: розчищення, посипання, розмітка, освітлення переходів і так далі», – поділився новиною народний депутат.
Віктор Михайленко
У 2017 році завдяки цьому джерелу фінансування було, зокрема, розпочато капітальний ремонт важливої для Сновщини автомобільної дороги Ріпки-Городня-Семенівка на ділянках Сновськ-Городня і Сновськ-Корюківка, а також Березна-Сновськ.
«Ми два роки працювали, щоби цей механізм фінансування отримала Чернігівщина і вся Україна, наступного року це джерело фінансування також буде доступне», – коментує народний депутат.
Анатолій Євлахов також зазначив, що, крім будівництва доріг, не менш важливим є освітлення цих магістралей, де швидкісного режиму, на жаль, мало хто дотримується. Тож цього року за його сприяння побудовано освітлення у Хотуничах, Рогізках, торік – у Кучинівці.
«Безпека руху, особливо безпека пішоходів і велосипедистів є найважливішою, немало трагедій сьогодні на дорогах саме через неосвітленість населених пунктів. Знаю, що особливо гостро проблему освітлення відчувають і Гвоздиківка, і мешканці об’їзної Сновська тощо. Ми почали цю проблему вирішувати і наступного року також будемо будувати освітлення», – зазначив нардеп.
Крім того, Анатолій Євлахов доповів, що цього року вдалося «підвищити в класі» найінтенсивніші магістралі його округу – траси на Сеньківку і Грем’яч.
«Траси Чернігів-Сеньківка і Чернігів-Грем’яч цього року отримали статус національних (раніше були регіональними – авт.), відповідно фінансування їх буде краще не лише стосовно ремонту, а і стосовно експлуатаційного утримання: розчищення, посипання, розмітка, освітлення переходів і так далі», – поділився новиною народний депутат.
Віктор Михайленко
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