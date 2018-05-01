З 1 травня вступили в дію зміни стосовно призначення субсидій

1. Наприклад, є багато сімей, в яких чоловік прописаний за однією адресою, а дружина і діти - за іншою. Чоловік працює, дружина, скажімо, у декретній відпустці або взагалі не працює. Раніше, враховуючи те, що дружина зареєстрована з дітьми в помешканні одна,
їй надавалася чимала субсидія, а доходи чоловіка не враховувалися, хоч гроші щомісяця він приносив саме в цю сім’ю. Водночас, на помешкання, де прописаний чоловік, оформлювалася субсидія, виходячи з кількості не зареєстрованих, а фактично проживаючих осіб. Відповідно доходи такої людини не бралися до уваги для призначення допомоги ні там, ні тут. Тому Мінсоцполітики з 1 травня 2018 року змінило форму Декларації про доходи. Відтепер декларувати необхідно буде доходи всіх членів сім’ї (чоловіка, дружини та неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами. Увага! При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.
2. З метою стимулювання енергозбереження з 1 травня 2018 року соціальна норма на газове опалення наближена до реальних обсягів споживання і становить 4,5 м3 на 1 м2 площі, на електроопалення – 30 кВт.год на 1 м2 площі.
3. При призначенні субсидії непрацездатним непрацюючим особам на понаднормову площу житла, норма може бути збільшена не більш ніж на 30%. До непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла, належать: особи, які не досягли неповноліття; громадяни, які отримують пенсію за віком або по інвалідності; громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю; громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
4. Отримувачі субсидії щомісячно мають сплачувати обов’язковий платіж, незалежно від обсягу спожитих послуг та залишку коштів на особовому рахунку. У разі несплати надання субсидії припиняється.
Управління соціального захисту населення РДА
їй надавалася чимала субсидія, а доходи чоловіка не враховувалися, хоч гроші щомісяця він приносив саме в цю сім’ю. Водночас, на помешкання, де прописаний чоловік, оформлювалася субсидія, виходячи з кількості не зареєстрованих, а фактично проживаючих осіб. Відповідно доходи такої людини не бралися до уваги для призначення допомоги ні там, ні тут. Тому Мінсоцполітики з 1 травня 2018 року змінило форму Декларації про доходи. Відтепер декларувати необхідно буде доходи всіх членів сім’ї (чоловіка, дружини та неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами. Увага! При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.
2. З метою стимулювання енергозбереження з 1 травня 2018 року соціальна норма на газове опалення наближена до реальних обсягів споживання і становить 4,5 м3 на 1 м2 площі, на електроопалення – 30 кВт.год на 1 м2 площі.
3. При призначенні субсидії непрацездатним непрацюючим особам на понаднормову площу житла, норма може бути збільшена не більш ніж на 30%. До непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла, належать: особи, які не досягли неповноліття; громадяни, які отримують пенсію за віком або по інвалідності; громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю; громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
4. Отримувачі субсидії щомісячно мають сплачувати обов’язковий платіж, незалежно від обсягу спожитих послуг та залишку коштів на особовому рахунку. У разі несплати надання субсидії припиняється.
Управління соціального захисту населення РДА
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