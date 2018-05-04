27 квітня в смт Сосниця відбувся півфінал обласних змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед дітей 2007 р.н.
Півфінал складався з чотирьох команд. У першій грі команда Сновської гімназії (тренер Олександр Кухаренко) перемогла з рахунком 3:0 школу №34 м.Чернігова. У другій – поступилася Чернігівському району – 5:0. У вирішальній грі за вихід у фінал перемогла команду господарів – 2:1. У підсумку команда Сновської гімназії зайняла 2 місце, яке надає право виходу у фінальні змагання. Таким чином, наша команда вже потрапила у четвірку найкращих команд області. Слід зауважити, що її гравці переважно 2008-2009 рр.н., молодші за суперників на рік-два. Найкращими гравцями стали Роман Мірошниченко, Тимур Кравець, Назар Петренко та Денис Губенко.
Півфінал складався з чотирьох команд. У першій грі команда Сновської гімназії (тренер Олександр Кухаренко) перемогла з рахунком 3:0 школу №34 м.Чернігова. У другій – поступилася Чернігівському району – 5:0. У вирішальній грі за вихід у фінал перемогла команду господарів – 2:1. У підсумку команда Сновської гімназії зайняла 2 місце, яке надає право виходу у фінальні змагання. Таким чином, наша команда вже потрапила у четвірку найкращих команд області. Слід зауважити, що її гравці переважно 2008-2009 рр.н., молодші за суперників на рік-два. Найкращими гравцями стали Роман Мірошниченко, Тимур Кравець, Назар Петренко та Денис Губенко.
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