Про паспорти-книжечки та ІD-картки

З 17 квітня 2018 року наказ Міністерства внутрішніх справ, який затверджував Порядок оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року, визнано таким, що втратив чинність.
Це рішення прийнято у рамках реформування системи документування та із врахуванням того, що паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року вже тривалий час не видається у жодному підрозділі міграційної служби.
Втім кожен, хто бажає вклеїти фотокартку до такого паспорта по досягненні 25- та 45-річного віку, зможе це зробити у підрозділі Державної міграційної служби чи центрі надання адмінпослуг за місцем реєстрації. Адже надання цієї адміністративної послуги регламентоване іншими нормативно-правовими актами. Таким чином, як і раніше, після досягнення 25- та 45-річного віку особа самостійно вирішуватиме, чи вклеїти фото до паспорта у формі книжечки, чи оформити ID-картку.
У другому півріччі 2018 року заплановано запровадження послуги із заміни паспорта у формі книжечки на ID-картку за бажанням. На сьогодні така заміна можлива лише у разі зміни прізвища, псування або втрати паспорта, а також за бажанням при досягненні 25- та 45-річного віку. Перший паспорт громадянина України у формі ID-картки видається школярам, при досягненні 14-річного віку, безкоштовно.
Беручи за приклад досвід багатьох європейських країн, в Україні відбувається поступове запровадження ID-картки, без примушування громадян до заміни документів. Адже це дозволить уникнути як ажіотажу серед громадян, так і створення додаткових черг.
Це рішення прийнято у рамках реформування системи документування та із врахуванням того, що паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року вже тривалий час не видається у жодному підрозділі міграційної служби.
Втім кожен, хто бажає вклеїти фотокартку до такого паспорта по досягненні 25- та 45-річного віку, зможе це зробити у підрозділі Державної міграційної служби чи центрі надання адмінпослуг за місцем реєстрації. Адже надання цієї адміністративної послуги регламентоване іншими нормативно-правовими актами. Таким чином, як і раніше, після досягнення 25- та 45-річного віку особа самостійно вирішуватиме, чи вклеїти фото до паспорта у формі книжечки, чи оформити ID-картку.
У другому півріччі 2018 року заплановано запровадження послуги із заміни паспорта у формі книжечки на ID-картку за бажанням. На сьогодні така заміна можлива лише у разі зміни прізвища, псування або втрати паспорта, а також за бажанням при досягненні 25- та 45-річного віку. Перший паспорт громадянина України у формі ID-картки видається школярам, при досягненні 14-річного віку, безкоштовно.
Беручи за приклад досвід багатьох європейських країн, в Україні відбувається поступове запровадження ID-картки, без примушування громадян до заміни документів. Адже це дозволить уникнути як ажіотажу серед громадян, так і створення додаткових черг.
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