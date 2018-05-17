ПАМ`ЯТАЄМО. ПЕРЕМАГАЄМО…

З нагоди Дня Пам`яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в центральній бібліотеці Сновська діяла тематична виставка-панорама.
Вона складалася з двох тематичних розділів: «Мужність і відвага крізь покоління» та «Це люди з тієї легенди, що звалася страшно - війна» (представлені матеріали про Сновщину в період окупації, про підпілля та нелегкі долі земляків). Також користувачі бібліотеки в ці дні переглянули відеоролики «День Перемоги. Початок війни», «Під знаком OST» та послухали виступ наукового співробітника Сновського історичного музею Ю.Донченка.
Для старшокласників міської школи №1 книгозбірня провела уроки історичної правди «Пам`ять вічно жива» та годину-реквієм «Війною палала земля». Україна заплатила за перемогу найвищу ціну – мільйони життів своїх людей. Бібліотекарі ще раз нагадали учням, що наш спільний святий обов’язок – пам’ятати переможців та берегти мир.
С.Вiтинник,
провiдний бiблiотекар Сновської центральної бібліотеки
Вона складалася з двох тематичних розділів: «Мужність і відвага крізь покоління» та «Це люди з тієї легенди, що звалася страшно - війна» (представлені матеріали про Сновщину в період окупації, про підпілля та нелегкі долі земляків). Також користувачі бібліотеки в ці дні переглянули відеоролики «День Перемоги. Початок війни», «Під знаком OST» та послухали виступ наукового співробітника Сновського історичного музею Ю.Донченка.
Для старшокласників міської школи №1 книгозбірня провела уроки історичної правди «Пам`ять вічно жива» та годину-реквієм «Війною палала земля». Україна заплатила за перемогу найвищу ціну – мільйони життів своїх людей. Бібліотекарі ще раз нагадали учням, що наш спільний святий обов’язок – пам’ятати переможців та берегти мир.
С.Вiтинник,
провiдний бiблiотекар Сновської центральної бібліотеки
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