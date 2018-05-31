моє село – колиска україни

Їдучи вулицями Старих Борович, можна побачити багато охайних осель, але домівка Любові Семенівни МАКСИМЕЦЬ вирізняється серед інших своєю особливістю. Будинок зберіг свою самобутність з того часу, як його зробив господар – Олексій Іванович, чоловік жінки. Він був чудовим теслею, працював у колгоспі, а також дуже багато робіт по дереву зробив для домівок.
– А корзини які він плів! Ось подивіться!
І Любов Семенівна показує красиві добротні верейки різних розмірів. Одна – точно більше ніж метр в діаметрі! «А як же її підняти, якщо картоплею наповнити?» - запитуємо. «Так це ж для соломи та сіна. Повну накладемо колись з чоловіком і несемо удвох. Так же не губиться воно, не засмітить дорогу».
Олексія Івановича нема вже 14 років. Жінка живе у селі разом з донькою Тамарою. Має аж 54 (!) роки трудового стажу, все життя пропрацювала в колгоспі, була найкращою ланковою. У свої 86 років і досі допомагає полоти город, бо не звикла сидіти без діла. Дійсно, міцні і загартовані люди старшого покоління. Здоров’я вам і довголіття!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
– А корзини які він плів! Ось подивіться!
І Любов Семенівна показує красиві добротні верейки різних розмірів. Одна – точно більше ніж метр в діаметрі! «А як же її підняти, якщо картоплею наповнити?» - запитуємо. «Так це ж для соломи та сіна. Повну накладемо колись з чоловіком і несемо удвох. Так же не губиться воно, не засмітить дорогу».
Олексія Івановича нема вже 14 років. Жінка живе у селі разом з донькою Тамарою. Має аж 54 (!) роки трудового стажу, все життя пропрацювала в колгоспі, була найкращою ланковою. У свої 86 років і досі допомагає полоти город, бо не звикла сидіти без діла. Дійсно, міцні і загартовані люди старшого покоління. Здоров’я вам і довголіття!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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