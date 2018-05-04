Делегація із Чернігівщини вивчала досвід створення ОТГ на Сновщині

У рамках програми «Маршрути успіхів» на тему «Розвиток сільських територій ОТГ» 27 квітня делегація голів ОТГ Чернігівщини на чолі з виконавчим директором Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України Михайлом Литвином завітали до Сновської
об’єднаної територіальної громади. Гостей радо вітало керівництво міської ради: міський голова Олександр Медведьов, секретар міської ради Наталія Самойлова, заступник міського голови – начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради Олена Коваленко, керуючий справами Руслан Кравець.
Захід розпочався на базі ВПУЛГ у вигляді засідання «круглого столу». Керівники громад мали змогу поспілкуватись та обмінятись досвідом роботи. На всі поставлені запитання учасників заходу міський голова Олександр Медведьов надав вичерпні відповіді.
Після засідання «круглого столу» делегація відвідала інфраструктурні об’єкти ОТГ, які були модернізовані в 2017 році: Сновську гімназію, ЗОШ І – ІІІ ст. №1, центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацьку спортивну школу. Також відвідали Приватне виробничо-комерційне підприємство «Імпульс».
Зустріч виявилась змістовною і корисною.
Відділ організаційно – кадрової та інформаційної роботи Сновської міської ради
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