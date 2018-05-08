Види допомог, на які мають право українці у разі нещасного випадку на роботі

Фонд соціального страхування України здійснює страхування громадян на випадок тимчасової або стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також смерті потерпілого. Відповідно, в кожному з таких випадків передбачено страхові виплати безпосередньо потерпілим або членам їх сімей.
Як роз’яснив директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков, у разі нещасного випадку Фонд виплачує застрахованій особі допомогу з тимчасової втрати працездатності. «Виплата такої допомоги триває до моменту одужання або до встановлення інвалідності», – зазначив Є. Баженков.
Також передбачено одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого.
У випадку, коли потерпілий втрачає працездатність, – як частково, так і абсолютно – йому встановлюється щомісячна страхова виплата, яка компенсує втрачений заробіток або його частину відповідно до ступеня втрати працездатності.
Потерпілий, який тимчасово переводиться на легшу нижчеоплачувану роботу, отримує страхову виплату у розмірі його середньомісячного заробітку.
У випадку смерті потерпілого члени його сім’ї, які мають на це право, отримують щомісячні виплати. Також за рахунок Фонду відбувається відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.
За словами директора виконавчої дирекції Фонду Євгена Баженкова, Фонд постійно збільшує розмір страхових виплат, коригуючи його відповідно до зростання показників заробітної плати.
«Людина, яка працює, має бути впевненою в тому, що вона отримає медичну допомогу та фінансову підтримку у разі втрати здоров’я під час виконання трудових обов’язків. Для цього ми проводимо послідовну роботу щодо підвищення ефективності усієї системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, створюючи всі необхідні умови для справедливого забезпечення українців страховими виплатами. Так, за перший квартал 2018 року ми провели три перерахунки, які дозволили збільшити розміри щомісячних страхових виплат у середньому на 40,6%», – зазначив Євген Баженков.
Загалом у разі настання страхового випадку ФССУ здійснює наступні виплати:
1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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