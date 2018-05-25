19 травня в обласному молодіжному центрі відбувся Мандрівний фестиваль-конкурс «Свято народного майстра», приурочений до святкування Дня Європи та Дня майстрів народного мистецтва України. У заході взяли участь майстри народної творчості з Куликівки, Борзни, Семенівки, Новгород-Сіверського, Чернігова. Сновщину представили наші майстрині Марина Савостенко, Валентина Шутько та Ольга Довбиш. Основним акцентом конкурсу були вироби традиційної та художньої вишивки, вироби художньої різьби по дереву, лялька-мотанка, лозоплетіння, декоративний розпис, гончарство, ковка по металу, бісероплетіння, миловаріння, вироби з соломки, полімерної глини, ткацтва тощо.
Дипломами обласного центру народної творчості були відзначені кращі майстри. Три дипломи цілком заслужено приїхали до нашого міста. Дипломи в номінації декоративно-прикладне мистецтво здобули Марина Савостенко (І ступеня), Ольга Довбиш (ІІІ ступеня), Валентина Шутько (за участь). Оцінювало виставкові роботи досвідчене журі під головуванням В.І. Мороза, заслуженого працівника культури України, голови обласного осередку Національної Спілки майстрів народного мистецтва України.
Вітаємо наших майстринь з вдалою презентацією Сновщини на святі народного майстра. Поїздка відбулася за підтримки адміністрації Сновського будинку культури та відділу культури і туризму міськради.
Наш кор.
Дипломами обласного центру народної творчості були відзначені кращі майстри. Три дипломи цілком заслужено приїхали до нашого міста. Дипломи в номінації декоративно-прикладне мистецтво здобули Марина Савостенко (І ступеня), Ольга Довбиш (ІІІ ступеня), Валентина Шутько (за участь). Оцінювало виставкові роботи досвідчене журі під головуванням В.І. Мороза, заслуженого працівника культури України, голови обласного осередку Національної Спілки майстрів народного мистецтва України.
Вітаємо наших майстринь з вдалою презентацією Сновщини на святі народного майстра. Поїздка відбулася за підтримки адміністрації Сновського будинку культури та відділу культури і туризму міськради.
Наш кор.
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