Організували бібліотекарі

Нещодавно відбулися виїзні консультативні пункти в Нових Боровичах та Жоведі. Організували і провели їх працівники центральної бібліотеки в рамках проекту «ПУЛЬС». У наш час бібліотеки перетворюються із книгозбірень у своєрідні центри для спілкування, навчання, цікавих зустрічей. Зазначимо, що наша центральна книгозбірня вже вдруге отримала грант разом із громадською організацією «Альтернатива» з Корюківки для проведення заходів на тему децентралізації.
Бібліотекар Новоборовицької бібліотеки Ірина Мартиненко зібрала односельців, щоб поспілкуватися на теми, які зараз, в час реформ, турбують людей. Цікаво, що людей прийшло більше, ніж на сільський сход, який проводили нещодавно. На початку заходу дитячий вокальний колектив «Надія» (керівник - директор сільського будинку культури Наталія Трач) привітав всіх присутніх українськими піснями. З метою консультаційного пункту та інформацією про децентралізацію ознайомила провідний бібліотекар Світлана Вітинник. Їй допомагали директор ЦБС Ніна Мокросноп та бібліограф Тетяна Козимір. Спеціалісти зі Сновська, запрошені центральною бібліотекою, розповіли присутнім про медичну реформу та про правовий захист. Начальник Сновського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Юлія Реута консультувала, як можна укласти шлюб за добу, зареєструвати дитину одразу в пологовому відділенні, як отримати безкоштовну допомогу адвоката та про інші новації в роботі юстиції і відповіла на запитання селян. Ще більш цікавою темою для обговорення стала тема медичної реформи. Люди переймаються про те, як укласти договір з лікарем, який працює в центрі ОТГ – у Сновську.
«Нам же туди треба дістатися ще! – хвилюється пенсіонерка Марія Лагойдич. – А було краще, щоб до нас у Нові Боровичі прислали на роботу сімейного лікаря. А громада нехай би йому надала квартиру. Село у нас велике, майже 1000 осіб проживає, і амбулаторія є – всім було б зручно!»
Присутні на зібранні ставили запитання про майбутні вибори старост (до речі, в.о. старости Нових Борович на захід не прийшов) і недосконалість розробленого на минулих виборах бюлетеня. Також висловили побажання не проводити язичницького свята Івана Купала. «Замість нього нехай в нашій громаді по селах організують свято Першого снопа чи Обжинки, як було колись, - запропонував Іван Захарченко. – Адже наш край - сільськогосподарський, тож було б доречно вшанувати трудівників полів і ферм».
Цікаво, що мешканці села їздять на концерти навіть в Чернігів, і готові приїхати в будинок культури у Сновськ: «Аби транспорт був і в газеті друкували б оголошення про концерти. Однієї афіші в центрі села недостатньо, не всі можуть її почитати!» Всі пропозиції і запитання бібліотекарі занотували і пообіцяли передати на розгляд керівництву ОТГ.
Наступним селом, де бібліотекарі провели консультаційний пункт «Моя громада – мій добробут», стала Жовідь. (Тут в.о. старости Наталія Ховпун, завідуюча бібліотекою Надія Шеремет та завклубом Світлана Цвєткова постійно дружно співпрацюють, проводячи різні заходи для людей, причому не тільки розважальні, а й такі, як нещодавній суботник).
Головна тема розмови, як і в сусідніх Нових Боровичах – про права людини і про нововведення в медицині. Головний лікар первинної медико-санітарної допомоги Олена Шарпан повідомила, що укласти угоду з сімейним лікарем бажано до кінця поточного року. Хоч кінцевого терміну не існує для підписання, але чим більше людей обере собі лікаря, тим більше коштів надійде в нашу лікарню.
– Хто не може сам доїхати у Сновськ, - каже Олена Іванівна, – зверніться до свого фельдшера. Але при цьому їй треба надати ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, а також дійсний номер мобільного телефону. Якщо нема свого – дітей, сусіда. Це обов’язкова умова реєстрації вас у базі даних. Фельдшер сама відвезе документи до нашої лікарні і укладе угоду від вашого імені з лікарем, якого ви обрали.
– А чи прийматимуть хворих, які не підписали угод?
– Так, звичайно, ми лікуватимемо всіх. Але на незареєстрованого пацієнта іде всього 65% коштів від прийнятої кавітаційної ставки на рік (приблизно 370 грн). Лікарня втрачатиме кошти, які можна використати на поновлення її матеріально-технічної бази. Наразі у ПМСД є уже свої кардіограф та лабораторія.
У ході бесіди люди дізналися прізвища медиків, з якими можна укласти угоду. А також про те, що в Чернігові відкривається філіал Донецького медуніверситету і можна відправляти своїх дітей туди на навчання, бо лікарів у районі, як і в області, не вистачає.
Консультативні пункти, які провели бібліотекарі, були дуже змістовні й інформаційні. Люди дякували за години спілкування, які промайнули швидко і в невимушеній атмосфері. «Дарма, що в селі зараз гаряча весняна пора і роботи на городах - не переробити. Але ми дуже вдячні вам за консультації і просто приємно проведений час», - говорили мешканці обох сіл бібліотекарям і запрошеним спеціалістам.
Лариса МАРТИНЕНКО
Бібліотекар Новоборовицької бібліотеки Ірина Мартиненко зібрала односельців, щоб поспілкуватися на теми, які зараз, в час реформ, турбують людей. Цікаво, що людей прийшло більше, ніж на сільський сход, який проводили нещодавно. На початку заходу дитячий вокальний колектив «Надія» (керівник - директор сільського будинку культури Наталія Трач) привітав всіх присутніх українськими піснями. З метою консультаційного пункту та інформацією про децентралізацію ознайомила провідний бібліотекар Світлана Вітинник. Їй допомагали директор ЦБС Ніна Мокросноп та бібліограф Тетяна Козимір. Спеціалісти зі Сновська, запрошені центральною бібліотекою, розповіли присутнім про медичну реформу та про правовий захист. Начальник Сновського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Юлія Реута консультувала, як можна укласти шлюб за добу, зареєструвати дитину одразу в пологовому відділенні, як отримати безкоштовну допомогу адвоката та про інші новації в роботі юстиції і відповіла на запитання селян. Ще більш цікавою темою для обговорення стала тема медичної реформи. Люди переймаються про те, як укласти договір з лікарем, який працює в центрі ОТГ – у Сновську.
«Нам же туди треба дістатися ще! – хвилюється пенсіонерка Марія Лагойдич. – А було краще, щоб до нас у Нові Боровичі прислали на роботу сімейного лікаря. А громада нехай би йому надала квартиру. Село у нас велике, майже 1000 осіб проживає, і амбулаторія є – всім було б зручно!»
Присутні на зібранні ставили запитання про майбутні вибори старост (до речі, в.о. старости Нових Борович на захід не прийшов) і недосконалість розробленого на минулих виборах бюлетеня. Також висловили побажання не проводити язичницького свята Івана Купала. «Замість нього нехай в нашій громаді по селах організують свято Першого снопа чи Обжинки, як було колись, - запропонував Іван Захарченко. – Адже наш край - сільськогосподарський, тож було б доречно вшанувати трудівників полів і ферм».
Цікаво, що мешканці села їздять на концерти навіть в Чернігів, і готові приїхати в будинок культури у Сновськ: «Аби транспорт був і в газеті друкували б оголошення про концерти. Однієї афіші в центрі села недостатньо, не всі можуть її почитати!» Всі пропозиції і запитання бібліотекарі занотували і пообіцяли передати на розгляд керівництву ОТГ.
Наступним селом, де бібліотекарі провели консультаційний пункт «Моя громада – мій добробут», стала Жовідь. (Тут в.о. старости Наталія Ховпун, завідуюча бібліотекою Надія Шеремет та завклубом Світлана Цвєткова постійно дружно співпрацюють, проводячи різні заходи для людей, причому не тільки розважальні, а й такі, як нещодавній суботник).
Головна тема розмови, як і в сусідніх Нових Боровичах – про права людини і про нововведення в медицині. Головний лікар первинної медико-санітарної допомоги Олена Шарпан повідомила, що укласти угоду з сімейним лікарем бажано до кінця поточного року. Хоч кінцевого терміну не існує для підписання, але чим більше людей обере собі лікаря, тим більше коштів надійде в нашу лікарню.
– Хто не може сам доїхати у Сновськ, - каже Олена Іванівна, – зверніться до свого фельдшера. Але при цьому їй треба надати ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, а також дійсний номер мобільного телефону. Якщо нема свого – дітей, сусіда. Це обов’язкова умова реєстрації вас у базі даних. Фельдшер сама відвезе документи до нашої лікарні і укладе угоду від вашого імені з лікарем, якого ви обрали.
– А чи прийматимуть хворих, які не підписали угод?
– Так, звичайно, ми лікуватимемо всіх. Але на незареєстрованого пацієнта іде всього 65% коштів від прийнятої кавітаційної ставки на рік (приблизно 370 грн). Лікарня втрачатиме кошти, які можна використати на поновлення її матеріально-технічної бази. Наразі у ПМСД є уже свої кардіограф та лабораторія.
У ході бесіди люди дізналися прізвища медиків, з якими можна укласти угоду. А також про те, що в Чернігові відкривається філіал Донецького медуніверситету і можна відправляти своїх дітей туди на навчання, бо лікарів у районі, як і в області, не вистачає.
Консультативні пункти, які провели бібліотекарі, були дуже змістовні й інформаційні. Люди дякували за години спілкування, які промайнули швидко і в невимушеній атмосфері. «Дарма, що в селі зараз гаряча весняна пора і роботи на городах - не переробити. Але ми дуже вдячні вам за консультації і просто приємно проведений час», - говорили мешканці обох сіл бібліотекарям і запрошеним спеціалістам.
Лариса МАРТИНЕНКО
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