четверг, 17 мая 2018 г.

Добрі справи важливіші за будь-які слова!


Ніякі слова не мають такої ваги, як добра справа, корисний вчинок. Приміром, для майстра виробничого навчання нашого ВПУЛГ М.І. Баги є великим задоволенням приносити радість і оточуючим людям, і всьому рідному місту, яке хоче  бачити  затишним і впорядкованим. Форма цієї  радості – озеленення. Микола Іванович просто взяв і посадив у сквері неподалік
Ощадбанку шість сріблястих  ялинок. Красивих, струнких і вже  майже дорослих! Засвідчити  цей факт погоджувався неохоче, але завдяки  умовлянням заступника міського голови Сергія Силенка, представникам газети вдалося і поговорити з ним, і навіть фото зробити. Скільки ж сил, енергії, завзяття довелось йому витратити, аби виростити подібну красу? Зрештою, і в грошовому еквіваленті витрати (дізнались потім)  тисячні!
Та головне не в грошах, у використаному часі, інших клопотах! На думку Миколи Баги, його крок був направлений  лише на те, щоб принести землякам певну користь і додати естетики  у вже створену інфраструктуру. Сказав: «Виростуть ці ялинки колись - ще  виднішими й чарівнішими стануть! І будуть неподалік діти бавитися, молодь відпочиватиме! Заради цього вже варто жити і творити!»
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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