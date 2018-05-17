Добрі справи важливіші за будь-які слова!

Ніякі слова не мають такої ваги, як добра справа, корисний вчинок. Приміром, для майстра виробничого навчання нашого ВПУЛГ М.І. Баги є великим задоволенням приносити радість і оточуючим людям, і всьому рідному місту, яке хоче бачити затишним і впорядкованим. Форма цієї радості – озеленення. Микола Іванович просто взяв і посадив у сквері неподалік
Ощадбанку шість сріблястих ялинок. Красивих, струнких і вже майже дорослих! Засвідчити цей факт погоджувався неохоче, але завдяки умовлянням заступника міського голови Сергія Силенка, представникам газети вдалося і поговорити з ним, і навіть фото зробити. Скільки ж сил, енергії, завзяття довелось йому витратити, аби виростити подібну красу? Зрештою, і в грошовому еквіваленті витрати (дізнались потім) тисячні!
Та головне не в грошах, у використаному часі, інших клопотах! На думку Миколи Баги, його крок був направлений лише на те, щоб принести землякам певну користь і додати естетики у вже створену інфраструктуру. Сказав: «Виростуть ці ялинки колись - ще виднішими й чарівнішими стануть! І будуть неподалік діти бавитися, молодь відпочиватиме! Заради цього вже варто жити і творити!»
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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