вторник, 15 мая 2018 г.

А смячани ще не зрозуміли, що мир краще війни...















Писати про ці загальні збори сідала декілька разів поспіль, але (навіть  при великих стараннях) чомусь не виходило.  Не впевнена, що вийде і цього разу, однак давати репортаж із події, у якій брала участь – золоте журналістське правило.Тому слухайте і робіть висновки.
Про  те, як жити не можна, про те, як не можна так не любити одне одного і не поважати...
Виконуюча обов’язки старости громади Тетяна Лисенко, здалося, до непростої розмови зі своїми виборцями була готова, і навіть очікувала репліки, гучні викрики й перебивання, що нестримним потоком лилися із зали. Зали, куди прийшло не більше третини учасників розмови, і яка, від негативу здавалась сумною  й неприбраною. І не лише від словесного сміття, а й густого павутиння з торішніми мухами  на вікнах...
Тетяна Лисенко намагалася бути переконливою: за допомогою конкретних цифр і перелічених справ прагнула доводити, що трудиться на повну силу,  виконуючи першочергові завдання - й сьогоднішні, й ті, що принесуть результати у перспективі. Натомість частина людей  дорікала  їй у  невирішенні земельних питань, питань благоустрою і соціальної сфери.
Дорікали за погане автобусне сполучення, закриття «точки»,  де в селі продавалися гроби, вінки й хрести, за погані дороги й вуличне  освітлення. Градус  напруги  зріс до такої позначки, що  дійшло навіть до розмови про церкву і ті молитви, які, начебто Тетяна Василівна читає і замовляє батюшкам...
Якою мала бути на це відповідь? Та такою, як і докори,  серйозні звинувачення. Деякі із озвучених, як то незагороджене старе кладовище, розвалена зупинка у одному із  мікрорайонів Смячі, вийшло не лише сприйняти на слух, а й побачити і сфотографувати. Дійсно,  жалюгідний вигляд мали, потребували негайного людського втручання.
Втручання влади  і  громадян, котрі гуртом все ніяк не зрозуміють: ніхто чужий до їхньої Смячі не завітає і не зробить те,  що самі мусять зробити!
Щоправда, тримати руку на пульсі життя смячан пообіцяв і голова ОТГ Олександр Медведьов, котрий прибув на сход  у оточенні інших посадовців. І вони також активно включалися у дискусії, давали відповіді на наболілі питання.  Приміром, очільниця земвідділу Валентина Недвіга зрозуміло  пояснювала земельні ситуації, а помічник Народного депутата України Анатолія Євлахова Вадим Сергійко нагадав про вже зроблене і про його найближчі кроки. Зокрема,  дитячий майданчик, що незабаром має бути придбаним для смяцької дітвори.
У роботі сходу брали участь  й інші посадовці ОТГ, серед яких  депутат Володимир Анопрієнко. У нього було своє бачення діяльності в.о. старости, причому дуже негативне. Із  вимогами, пропозиціями і безальтернативністю знайти компроміс. Зрештою, і у в.о. старости  намагань зустрітися із місцевою опозицією, «по душі» поговорити,  вихід якийсь запропонувати, також я не помітила. Як на мене,  шкода, що сторони до згоди у тривалому конфлікті так і не дійшли. Збагнути б їм народну мудрість, яка  каже, що навіть маленький мир кращий великої війни.
ДОВІДКА. Сьогодні Смяч  налічує 548 жителів, 249 дворів, 20 дітей дошкільного віку, 25 – шкільного, пенсіонерів – 283, інвалідів війни – 4, дітей війни – 73, учасників бойових  дій – 4,  учасників війни – 21, багатодітних сімей – 3, чорнобильців – 7. У селі протягом 2017 року народилося 4 дітей, померло 14 осіб.
Жителі села мають 46 тракторів, 141 корову, 25 коней, свиней – 152,  кіз – 8.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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