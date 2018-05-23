Фонд профінансував медико-психологічну реабілітацію 49 воїнів АТО та членів їх сімей

За рахунок коштів Фонду соціального страхування України медико-психологічну реабілітацію разом із членами сімей з початку року пройшли 49 застрахованих осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.
ФССУ здійснює 100-відсоткове фінансування проходження курсу відновного лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм. Зокрема, за рахунок коштів Фонду надається медико-психологічна реабілітація воїнів АТО, які мають порушення адаптації, розлади пов’язані із споживанням їжі, неорганічні розлади сну, соматоформні розлади, неврастенію.
З метою забезпечення повноцінної психоемоційної адаптації та повернення до цивільного життя, Фонд соціального страхування фінансує учасникам АТО проходження реабілітації спільно із членами родини.
«На відміну від інших профілів медичної реабілітації, лікування за якими оплачується за кошти Фонду, ефективність медико-психологічної реабілітація воїнів АТО суттєво залежить від, у першу чергу, налагодження сімейних і суспільних відносин. Коли людина повертається із зони бойових дій і потребує реабілітації в санаторно-курортному закладі ми не можемо відривати її від сім’ї, до якої вона щойно повернулась. Тому на медику-психологічну реабілітацію передбачено направлення всієї родини, тобто членів сім’ї, з якими проживає особа», – говорить директор департаменту медичних та соціальних послуг виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Олена Пухка.
За наявності медичної потреби, ФССУ фінансує курс реабілітаційного лікування для застрахованих осіб один раз після демобілізації. Для членів родини пацієнта Фондом фінансується проживання та харчування (без лікування).
Метою реабілітаційного лікування є відновлення фізичного та психологічного здоров’я, зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій тощо.
Нагадаємо, охоплення реабілітацією за рахунок коштів Фонду соцстрахування відповідно до результатів першого кварталу збільшилось на 17% у порівнянні з минулим роком. Станом на сьогодні реабілітацію за кошти Фонду пройшли 11 200 осіб.
ФССУ фінансує медичну реабілітацію за такими профілями:
– нейрореабілітація;
– м’язово-скелетна реабілітація;
– кардіо-пульмонарна реабілітація;
– медико-психологічна реабілітація учасників АТО;
– реабілітація після оперативних втручань на органах зору;
– реабілітація при порушенні перебігу вагітності;
– інша (соматична) реабілітація (після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах).
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
(044) 206-14-39, 097-723-67-16
Комментариев нет:
Отправить комментарий