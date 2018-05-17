День української вишиванки ще не є офіційним святом. Проте вдягатися у вишиті сорочки в третій четвер травня стало вже своєрідною традицією, яка знайшла відгук по всій державі. Започаткувала акцію «День української вишиванки» у 2007 році студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Протягом цих років до акції долучається все більше і дорослих, і дітей, включаючи українську діаспору по всьому світу.
Жителі нашої громади теж у четвер прийшли на роботу, в садочки і школи у вишиванках з бажанням підкреслити приналежність до українського народу, його традицій і культури. Сучасні вишиті сорочки та сукні стали модним одягом, його вдягають як на свята, так і в будні, дарують на дні народження. І якщо кілька років тому їх вишивали лише наші бабусі, то нині молоді дівчата із задоволенням створюють сучасні вишиванки. Серед них і Юлія ТУЛУП з Нових Борович.
Виставка її робіт була нещодавно презентована у сільській бібліотеці. Як розповідає Юлія, найбільше вона любить вишивати бісером: «Так малюнок виходить яскравішим». При цьому майстриня ще й власноруч шиє сорочки, спідниці, сукні, а потім прикрашає їх вишивкою. Це і чоловічі, і жіночі, і дитячі речі. Її донька на усіх святкових заходах виступає тільки в маминому вбранні і теж потроху долучається до рукоділля. Найбільше часу на своє улюблене захоплення Юлія відводить взимку, адже в інші пори року триває гарячий сезон городніх робіт. Окрім власного господарства, як і в кожного в селі, майстрині доводиться поспішати й на роботу. Вона – соцробітник. Каже, що талант і любов до вишивки їй передала бабуся. Створюючи нову вишиванку, Юлія отримує неабияке задоволення від своєї роботи. І вдвічі приємніше, коли одягають її виріб і носять з гордістю, бо цінують українське.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Жителі нашої громади теж у четвер прийшли на роботу, в садочки і школи у вишиванках з бажанням підкреслити приналежність до українського народу, його традицій і культури. Сучасні вишиті сорочки та сукні стали модним одягом, його вдягають як на свята, так і в будні, дарують на дні народження. І якщо кілька років тому їх вишивали лише наші бабусі, то нині молоді дівчата із задоволенням створюють сучасні вишиванки. Серед них і Юлія ТУЛУП з Нових Борович.
Виставка її робіт була нещодавно презентована у сільській бібліотеці. Як розповідає Юлія, найбільше вона любить вишивати бісером: «Так малюнок виходить яскравішим». При цьому майстриня ще й власноруч шиє сорочки, спідниці, сукні, а потім прикрашає їх вишивкою. Це і чоловічі, і жіночі, і дитячі речі. Її донька на усіх святкових заходах виступає тільки в маминому вбранні і теж потроху долучається до рукоділля. Найбільше часу на своє улюблене захоплення Юлія відводить взимку, адже в інші пори року триває гарячий сезон городніх робіт. Окрім власного господарства, як і в кожного в селі, майстрині доводиться поспішати й на роботу. Вона – соцробітник. Каже, що талант і любов до вишивки їй передала бабуся. Створюючи нову вишиванку, Юлія отримує неабияке задоволення від своєї роботи. І вдвічі приємніше, коли одягають її виріб і носять з гордістю, бо цінують українське.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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