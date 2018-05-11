«Промінь» перетворюється у суб’єкт господарювання

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» 8 травня 2018 року відбулися загальні збори трудового колективу редакції районної газети «Промінь». Головним питанням порядку денного було питання реорганізації комунального підприємства редакції районної газети «Промінь» у суб’єкт господарювання. Нагадаємо, що Державний комітет телебачення і радіомовлення України включив редакцію райгазети «Промінь» у зведений перелік об’єктів державних і комунальних друкованих ЗМІ та редакцій, що реформуються у ІІ етапі.
На збори, окрім трудового колективу редакції, були запрошені голова Сновської районної ради Ніна Кухаренко, завідувач юридичного сектору апарату Сновської райдержадміністрації Анна Деркач, медіа-юрист Іван Петрикей та юрист Ірина Савоста.
Трудовий колектив редакції вирішив, відповідно до законодавства України, здійснити перетворення комунального підприємства редакції районної газети «Промінь» у суб’єкт господарювання – Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації. Виконання функцій голови ліквідаційної комісії (односібно) покладено на редактора газети «Промінь» Олену Компанець. Вона ж запропонувала встановити 2-місячний термін на задоволення вимог кредиторів з дати внесення відомостей про початок процедури припинення комунального підприємства редакції районної газети «Промінь» до бюлетеню державної реєстрації та визначити адресу для пред’явлення вимог кредиторів:
15200, Україна, Чернігівська область,
м. Сновськ, вул. Залізнична, 4.
Всі рішення на загальних зборах були прийняті одноголосно.
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