Нехай всі вибрані дороги будуть правильними!

|11-класники Новоборовицького НВК зі своїм класним керівником Іваном Здрельком (крайній зліва).
|Останній дзвоник пролунав для учнів першого класу Новоборовицького НВК.
Травнева пора – одна з найулюбленіших та бажаніших для більшості людей. Тепле весняне сонце, вулиці, залиті духмяними пахощами акації, чаруючий спів пташок… А для школярів цей період знаменує закінчення навчального року та початок таких довгоочікуваних літніх канікул, часу для відпочинку, нових вражень та емоцій.
Востаннє в стінах рідної школи останній дзвоник продзвенів і для дев’яти випускників Новоборовицького НВК. Здавалося, лише недавно вони прийшли до школи зовсім маленькі, тримаючи за руку своїх батьків та несміливим голосом розповідаючи першого віршика на шкільному подвір’ї. І вже зараз вони стоять перед нами такі дорослі, впевнені у собі, готові почати свій шлях у справжнє доросле життя. Тож завжди ідіть за своєю мрією, знайдіть своє щастя в житті та нехай всі вибрані вами дороги будуть правильними.
Фото Тетяни ЛИТВИН
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