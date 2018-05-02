66% нещасних випадків стаються на виробництві через причини, усунення яких не потребує коштів

Майже 66% усіх нещасних випадків на виробництві стаються в Україні через організаційні причини, усунення яких не потребує матеріальних затрат. Серед працівників у віці від 14 до 30 років цей показник ще вищий і сягає 70,7%. Про це повідомив директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Євген Баженков.
Зазначимо, 28 квітня відзначається Всесвітній день охорони праці, який цього року проходить під гаслом «Захищене і здорове покоління».
Минулого року Фондом зареєстровано 816 (з них 47 смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві у віці від 14 до 30 років, які становлять 16,4% від загальної кількості всіх травмованих по Україні. Порівняно з попереднім роком, кількість страхових нещасних випадків серед молодих працівників збільшилась на 6%, з 770 до 816 випадків.
«Рівень травматизму серед працівників до 30 років в Україні високий, тому збільшення уваги до безпеки праці молодого покоління, збереження їхнього життя і здоров’я є одним з наших головних завдань. За статистикою, основними причинами такого травматизму є фізичний та психологічний стан розвитку молодих працівників, відсутність у них досвіду роботи та практичних навичок, погана обізнаність з небезпеками, пов’язаними з виконуваною роботою», – зазначив Євген Баженков.
Серед причин нещасних випадків, що сталися з працівниками у віці від 14 до 30 років, переважають організаційні – 70,7 % (577). Через психофізіологічні причини сталося 16,3% (133) нещасних випадків. Найчастіше травмуються робітники таких професій: гірник очисного забою (31 потерпілий), гірник підземний (30 потерпілих) та електрослюсар підземний (27 потерпілих).
Кількість профзахворювань серед працівників у віці до 30 років у 2017 році в порівнянні з 2016 роком збільшилась з 2 до 5.
За словами директора виконавчої дирекції ФССУ Євгена Баженкова, суттєво знизити кількість травм на виробництві можливо без матеріальних затрат. Зокрема, потрібно посилити технологічну і трудову дисципліну, рівень організації виконання робіт, а також вжити належних заходів щодо підвищення рівня професійної підготовки працівників та їх навчання з питань організації та безпечного виконання робіт, тобто запровадити ефективну систему управління охороною праці.
Зазначимо, загалом у минулому році порівняно з 2016 роком кількість всіх нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, збільшилась на 4,2% (з 4 766 до 4 965). Водночас, кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком зменшилась на 8,8% – з 364 до 332.
Ситуація з професійними захворюваннями в Україні залишається нестабільною, а їх рівень високим. У порівнянні з 2016 роком кількість професійних захворювань у 2017 році збільшилась на 21,7%, або на 348 випадків (з 1 603 до 1 951).
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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