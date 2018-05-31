Вікова група 2006 р.н. взяла участь у півфіналі та фіналі обласних змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», які відбулися у Чернігові.
У першому матчі Сновська ДЮСШ обіграла команду з Корюківки з рахунком 3:0. У другому – поступилася Чернігову – 1:0, в третьому – виграли команду Чернігівського району – 2:0.
У підсумку наша команда зайняла перше місце та потрапила у фінал.
Кращими гравцями виявилися Богдан Колодюк, Нікіта Кухаренко, Артем Ткаченко, Антон Зінченко та Сергій Литвиненко.
У першому матчі Сновська ДЮСШ обіграла команду з Корюківки з рахунком 3:0. У другому – поступилася Чернігову – 1:0, в третьому – виграли команду Чернігівського району – 2:0.
У підсумку наша команда зайняла перше місце та потрапила у фінал.
Кращими гравцями виявилися Богдан Колодюк, Нікіта Кухаренко, Артем Ткаченко, Антон Зінченко та Сергій Литвиненко.
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