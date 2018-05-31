четверг, 31 мая 2018 г.

Футбол

Вікова група 2006 р.н. взяла участь у півфіналі та фіналі обласних змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», які відбулися у Чернігові.

У першому матчі Сновська ДЮСШ обіграла команду з Корюківки з рахунком 3:0.  У другому – поступилася Чернігову – 1:0, в третьому – виграли команду Чернігівського району – 2:0.
У підсумку наша команда зайняла перше місце та потрапила у фінал.
Кращими гравцями виявилися Богдан Колодюк, Нікіта Кухаренко, Артем Ткаченко, Антон Зінченко та Сергій Литвиненко. 
Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)