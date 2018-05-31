Олена КОМПАНЕЦЬ, редактор районної газети «Промінь»: «Районка була, районка є, районка буде!»

Дорогі друзі – усі наші читачі, поштовики, видавці, рекламодавці, співзасновники, орендарі, усі ті, хто продовжує передплачувати нашу районку! В переддень професійного свята хочу щиро подякувати вам за розуміння й підтримку, за спільний з нами курс на розбудову рідної Сновщини.
Непростий час наразі переживає наша Україна, разом з нею і «Промінь», та попри всі негаразди й труднощі, існуючі виклики, тернистий шлях децентралізації і реформування, ми всі залишаємось оптимістами і послідовниками більш ніж сторічного шляху. Провідниками
демократичних процесів, носіями правдивого слова і мудрих порад. Ми – це, передусім, журналістський колектив щотижневика, усі його нинішні й вчорашні працівники, численні позаштатні кореспонденти і велика армія прихильників друкованого слова.
«З душі у душу найкоротша відстань», - так писала геніальна Ліна Костенко. І ми намагаємось торкатись ваших душ, зачіпляти ваші серця, дарувати надію на краще і спонукати бачити сонце навіть у захмареному небі, навіть у грозові дощі, сонце любові, сонце тепла, сонце сподівань!
Зі святом усіх вас! З Днем журналіста! Будьмо єдині, будьмо сильні, тоді ніяка біда нас не здолає, ніякі виклики часу нас не зламають. Газета була, газета є, газета буде! Принаймні, я зі своїм прекрасним колективом бачимо її майбутнє, її завтрашній день.
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