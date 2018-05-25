пятница, 25 мая 2018 г.

Леся Позаненко: «Знала, що стану фельдшером ще зі школи»

Небагато старшокласників остаточно та впевнено можуть сказати, яку професію після закінчення школи вони хочуть здобувати. Декому  цей нелегкий вибір допомагають зробити батьки, дехто сліпо наслідує вподобання своїх однокласників та друзів, а є кагорта тих, хто взагалі не хоче продовжувати освіту.



Леся Позаненко – з маленького с.Шкробове. Ще в дитинстві знала – вона обов’язково пов’яже своє життя з медициною. Будучи маленькою та граючи з друзями «в лікарню», вона уявляла як рятуватиме життя людей, коли виросте. Так і склалося. Після закінчення школи, не вагаючись, вступила до Чернігівського медичного коледжу, отримавши професію фельдшера. На роботу дівчину направили у село Городнянського району. Проте там вона пропрацювала лише п’ять місяців. У селі не було житла, а добиратися щоденно на роботу зі Шкробового було не вигідно. Так Олеся повернулася до рідного села і почала працювати у сусідній Попільні. Туди їздить велосипедом, а взимку ходить пішки. Проте на дорогу не жаліється, каже, що за два роки вже звикла до такого режиму.
Хоч фельдшерці лише 21 рік, її роботою у селі задоволені. Окрім Попільні, ще обслуговує Лютівку, Філонівку та Радвине. Співпрацюючи з соціальними працівниками названих сіл, вона знає про проблеми мешканців, та частенько, навіть без виклику пацієнтів додому, їздить до них та турбується станом здоров’я. Під пильним наглядом знаходяться і двоє діток, яким ще не має року.
Ми поцікавилися, чи почали у селі обирати сімейного лікаря та як ставляться люди до таких нововведень?
– Мешканці вже знають, якого саме сімейного лікаря оберуть. Але є через таку новизну і багато проблем. По-перше, у стареньких людей немає мобільного телефону, який необхідний для реєстрації. Ми вказуємо номери родичів, сусідів, але мобільний зв’язок тут жахливий, і необхідний код то приходить, то ні. По-друге, не всі хочуть давати свої персональні дані (паспорт та ідентифікаційний код) та робити їх копії, бо принтери у селі – велика рідкість. Добре, що у сільській раді запропонували робити ксерокопії необхідних документів безкоштовно. Це хоч трохи полегшує справу.
Леся постійно вдосконалює свої навички у медичній справі, читає сучасну літературу, слідкує за всіма нововведеннями та у майбутньому всерйоз задумується про підвищення кваліфікації.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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